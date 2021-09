Ciudad de las alas de ángel aboga por la comunidad LGBTQ+

Una nueva novela, titulada Ciudad en alas de ángel, escrita desde un contexto de reclamo social, estrenará de manera virtual el viernes 8 de octubre el escritor mazatleco Samuel Parra. En entrevista platicó sobre la historia, los personajes, además del mensaje que busca transmitir a los lectores. El escritor también habló de otros proyectos que cumplirá en los próximos meses.

Busca concientizar a los lectores con su novela

Parra compartió que Ciudad en alas de ángel es una novela que se gesta en el año 2014 y que tuvo siete años de escritura. Un dato que le pareció algo curioso sobre esta es que el proyecto inicia con la idea de generar una saga de seis libros entorno a una reinvención de la novela policiaca mexicana, ya que consideró que la actual novela policiaca en México ha caído en una zona de confort, donde no ha tenido cambios significativos en cuanto a los escenarios violentos y no vas más allá de descubrir un misterio. El escritor mazatleco y promotor cultural puntalizó que con esa novela busca concientizar dos temas, el activismo en la comunidad LGBTTTIQ, y la preservación de las lenguas maternas, en este caso particular, la lengua mayo-yoreme.

La novela

En cuanto a la historia, los personajes principales y el desarrollo de esa novela (Ciudad en alas de ángel) Samuel Parra detalló que se centra principalmente en una pareja de homosexuales que adopta un niño, pero uno de ellos es asesinado y crea un caos en todo Sinaloa por los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ. El niño es cuestión se llama Julián.El escritor destacó que existe un elemento perturbador de la novela y se trata del contacto con fuerzas sobrenaturales y pone en misterio de una maquinaria secreta que existía en México en los años 70, que encubría hechos de magia negra y satanismo con los pininos del narcotráfico en México.Además, dijo que al escribir esta novela se fijó un propósito, el de reinventar el género, y en este caso en particular lo llama “arcoíris noir”, que en francés significa noche.

Ciudad en alas de ángel: una novela con causa social

El autor compartió que cuando escribió la novela, entre 2014 y 2018, el matrimonio igualitario era imaginario e inconcebible y el Congreso del Estado, en la fracción conservadora no permitía que se aprobara, por lo que fue hasta que la mayoría del propio congreso lo decidió en votación unánime que se diera por resuelto a favor la consulta y el casamiento entre parejas del mismo sexo, lo cual le parece que es un eco el que hacen los personajes en su novela, ya que en algunos de los párrafos precisamente habla que la pareja de homosexuales son libres, los conoce todo mundo como pareja, pero lamentablemente ante la ley simplemente son dos individuos que comparten una casa, mas no derechos civiles.

Y es que además de concientizar a sus lectores con esta historia, Parra asegura que esta novela es un reclamo para señalar y criticar a quienes no respetan los derechos de los ciudadanos, y no solo en el caso de una pareja de hombre-mujer, o del mismo sexo, sino a los que tienen una discapacidad, a los que hablan una lengua materna, los que tienen una malformación congénita o síndrome cognoscitivo que les impide hacer su trabajo. Además, puntualizó que esta novela es de causa social, como debe ser toda la novela policiaca y una novela de denuncia, pero siempre con una alternativa diferente, tratando de reinventar el género y no caer en lo mismo: la violencia.

Proyectos literarios

Además de esta novela, Samuel Parra también tiene otros proyectos en puerta y platicó que antes de que termine la actual legislatura del Congreso del Estado, van a salir publicados 15 libros del escritor Dámaso Murúa, donde participó en la escritura de un prólogo para el libro Colachi, que habla sobre el misticismo que tienen El Rosario y Escuinapa.

Estos libros se van a distribuir de manera gratuita en escuelas y bibliotecas. También está trabajando en colaboración con el Fondo de Cultura Económica en la promoción de libros como promotor de lectura en el norte y sur de Sinaloa y en un proyecto literario enfocado a causas minoritarias, es decir, con personas en situaciones de calle y adultos mayores. Por último, Parra invitó a los jóvenes que tengan el sueño de publicar algo, a que no se detengan ya que hay muchas alternativas tanto en digital como en impreso.