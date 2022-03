Estas son las palabras más populares en Sinaloa para referirse a los niños, sin embargo, no son las únicas que diferencian el habla de los sinaloenses del resto del país.

"Niño, joven: “A mí, de morrito, no me gustaba nada bañarme”, “¡A ver a qué hora llegan esos morros!”, “Ando en busca de una morrita que se quiera casar conmigo”, “Luisa está muy morrilla todavía”.

En cuanto a " morro /a", "morrillo" o "morrito", esta es una palabra que no sólo se utiliza en Sinaloa, sino en el norte del país. El Diccionario del Español de México define la palabra de la siguiente manera en su tercera acepción:

Si algo caracteriza a Sinaloa, además de su gastronomía, su música y otras cuestiones menos presumibles, es la peculiar manera de hablar de su gente, con palabras como " plebe ", "bichi" y "chanza", que no vemos en otras zonas del país.

Sinaloa.- El español es rico y diverso, por lo que no es de extrañar que en Sinaloa y otros estados de México haya palabras muy peculiares con el mismo significado, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se les dice a los niños en Sinaloa ?

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.