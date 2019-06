"Competir con músicos de clase mundial me permite alcanzar un alto nivel"

Los Mochis, Sinaloa.- A lec Fernando Castro Valles es un virtuoso músico mochitense radicado en Nueva York que toca y compone al son que le pidan.

El pianista especializado en jazz de 33 años ha dedicado 15 años de su vida a la música y se ha convertido en un gran arreglista y compositor. Ahora sus obras las tocan grandes orquestas y big bands en foros del mundo.

En entrevista para EL DEBATE, el virtuoso concertista y maestro de música que desde 2017 forma parte del BMI Jazz Composers Workshop comparte su trayectoria musical y presenta su nuevo disco con su octeto que acaba de grabar titulado “Paseo”. Este álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Cómo fue su acercamiento a la música, en especial el piano?

Mi papá, además de ser melómano, es una persona con un oído musical excepcional. En mi casa siempre hubo música de diferentes estilos. Cada vez que iba a trabajar a Nogales, Arizona, traía cassettes de géneros como country, música clásica, jazz, entre otros. En ese entonces no era tan fácil tener acceso a esa diversidad musical y tuve la fortuna de que mi papá fuera curioso en ese aspecto y de cierta forma me fomentara el escuchar y apreciar diversos tipos de música. En mi familia paterna hay un gran amor por la música, en especial de tríos por la influencia de mi abuelo, quien cantaba y tocaba guitarra. Nadie en mi familia directa es músico profesional, pero para todos la música es parte importante en sus vidas.

En una ocasión, al regreso de uno de sus viajes de trabajo a Estados Unidos, mi papá trajo consigo un órgano a mi casa; por su instinto musical, él tocaba de oído canciones que le gustaban, y esa fue mi primera conexión física y experiencia con algo parecido a un piano.

¿Estudió música en Los Mochis?

Estudié un par de años en la escuela del profesor Adolfo Hernández de la Mora, cuando tenía 10 años de edad, y la verdad es que no era un estudiante muy bueno. No me gustaba leer música y nunca tocaba las piezas que me asignaban como decía el papel, siempre creaba mi versión, lo que volvía loca a mi maestra Laura.

Después retomé mis estudios musicales cuando tenía 16 años con Hussein y Bismarck Barreras.

En esta oportunidad me enfoqué a estudiar armonía, construcción de acordes y escalas. También intenté aprender a tocar trompeta y estudié como 6 meses con el profesor Mauricio Rivas, lo cual últimamente me ha servido bastante en el entendimiento de este instrumento al escribir.

¿Por qué decide irse a Nueva York?

Antes de irme a Nueva York, me mudé a la Ciudad de México para hacer una carrera en producción musical. Ahí fue donde empecé a trabajar como pianista profesionalmente acompañando a cantantes, grupos de pop y de eventos; grabando como músico de sesión, entre otras cosas.

Durante mi estancia en la Ciudad de México tuve mi primer acercamiento a la música del género del jazz a través del saxofonista Damián Portugal, quien fue mi maestro y me invitó a tocar con su trío de jazz; eso fue una gran influencia para seguir estudiando el género.

Él siempre hablaba de la ciudad de Nueva York como “el lugar donde se desarrolla el jazz”.

Después de estar en México por 5 años y sentirme listo para dar el siguiente paso, en enero de 2010 llegué a la ciudad de Nueva York con el propósito de estudiar la licenciatura en Ejecución de Jazz en The City College of New York.

¿Qué es lo que está haciendo en Nueva York?

Después de terminar mi licenciatura en 2015 en CCNY, decidí seguir con mis estudios superiores y hacer una maestría en composición y arreglo de jazz en William Paterson University. Durante toda mi estancia en Nueva York he trabajado como músico acompañante o “sideman”, pero no fue hasta el 2016 que empecé a desarrollar mi proyecto como líder llamado “Alec Castro Octet”. Con este grupo grabé mi primer material discográfico como líder llamado “Paseo”, en el cual se pueden escuchar mis composiciones y arreglos.

¿Se puede vivir de la música?

Como músico me va muy bien. Ha sido un proceso arduo para poder establecerme profesionalmente en una escena tan competitiva donde abundan músicos de clase mundial, pero esos retos me han hecho lograr alcanzar un alto nivel profesional. Estar en Nueva York me ha enseñado a ser más versátil; por ejemplo, esta semana toqué son cubano el miércoles, jazz standards el jueves, música para orquesta clásica el viernes, pop el sábado, y el domingo tocó dos servicios religiosos. Esta habilidad me hace mantenerme activo dentro de la escena musical de Nueva York, y me abre las puertas a más oportunidades de trabajo. Además de estar activo como músico, doy clases de piano, armonía y teoría de la música.

Cuénteme de su faceta de compositor y arreglista

Como compositor escribo música instrumental, ya sea para piano, grupos pequeños, para mi octeto, para orquesta clásica u orquesta de jazz.

Desde 2017 he sido parte del BMI Jazz Composers Workshop, un seminario de compositores dirigido por los renombrados músicos de jazz y compositores Ted Nash y Andy Ferber.

En ese seminario se fomenta la creación continua de nuevas obras para orquesta de jazz, lo cual me mantiene produciendo nuevo material constantemente.

Como arreglista escribo para mi octeto, conformado por saxofón tenor y alto, trombón, trompeta, guitarra, contrabajo, piano y batería. Además, he sido comisionado para escribir arreglos para Multicultural Music Group Chamber Orchestra, One More Once Big Band, William Paterson Jazz Orchestra, presentando al saxofonista Joe Lovano como artista invitado. También mis arreglos de big band los ha tocado en Europa la Ventspils Bigbends de Letonia.

EL PERFIL

Nombre: Alec Fernando Castro Valles.

Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1986.

Lugar: Los Mochis, Sinaloa.

Profesión: Músico y compositor.

Estudios: Licenciatura en Ejecución de Jazz en The City College of New York, Nueva York, EU

(2015); Maestría en Arreglo y Composición de Jazz en William Paterson University, New Jersey, Estados Unidos (2018); Producción Musical, Ciudad de México, México (2008).