Comprometido con la comunidad: Alejandro Chapa obtuvo su licencia para pilotear un jet a los 80 años

Monterrey.- A sus 90 años, Alejandro Héctor Chapa aún piloteaba su jet, pero cuando fue a revalidar su licencia, tras aprobar los exámenes médicos, ya no se la entregaron.

"Fue el año pasado. La señorita que estaba tecleando para mandar toda la información, me dijo: 'Fíjese que (el sistema) no me deja pasar'. Hasta que se dio cuenta, donde aparece ahí, que yo pasaba los 90, dijo: 'Ya no damos licencia'.

"Entonces, hasta enero del año pasado volé", menciona encogiéndose de hombros, don Alejandro, quien cumplirá 92 años el 24 de julio, y hace casi 60 obtuvo su primera licencia como piloto privado.

Bajito, de cabello blanco y mirada vivaz tras sus lentes de armazón negra y cuadrada, detalla que tiene registradas 3 mil 600 horas de vuelo, aunque afirma que son muchas más, porque nunca incluyó las de copiloto.

"Además, yo siempre contaba desde el despegue hasta el aterrizaje, y me dicen: no, es desde que echas a andar los motores hasta que los apagas, y a veces tardan en darte la salida. Entonces, quién sabe cuántas horas debería tener".

Lo que precisa, y es digno de Ripley, es que a los 80 años obtuvo la licencia para conducir jet: un Cessna Citation SII 550, modelo 1985, en muy buenas condiciones.

Multifacético: empresario, filántropo y político, don Alejandro comparte que desde chico deseaba experimentar la sensación del vuelo.

No pensaba ser piloto, sólo tomar algunas clases. Tenía 17 años, y fue con Dionisio Garza Sada a una pista de tierra en La Décima -hoy Colonia Fuentes del Valle-, que pertenecía al empresario Jaime F. Garza.

"Había un piloto de esos viejos con un avión de dos alas, de cabina abierta. Hablamos con él, y ya nos pusimos de acuerdo, pero cuando iba a tomar la primera clase, mi papá, que antes me había dado permiso, se hizo para atrás.

"Me dijo: 'Oye, ya tengo muchos problemas aquí, pa' estar pensando que andas arriba, mejor no'. Bueno, me quedé sin esas clases".

Su propósito lo cumplió poco después de los 30 años, porque Roberto G. Sada Jr., apasionado de la aviación y a quien le había contado la anécdota mientras jugaban golf, lo puso en contacto con Roberto Mercado, instructor y capitán aviador del Ejército, con quien estudió e hizo prácticas hasta obtener la licencia de piloto privado.

"Yo lo que quería, era: ya volé una vez, pero volé por casi 60 años".

Hijo de Andrés Chapa y Otilia Salazar, Alejandro Héctor fue el menor de cuatro hermanos.

"Mi mamá no sabía que estaba esperando gemelos. Se dio cuenta hasta el momento del parto que, por cierto, no venía el médico a tiempo y una hermana de mi papá, mi tía Petra, la atendió.

"Ya cuando nació mi hermano Andrés, le dijo: 'Espérate, porque ahí viene otro'. Ese otro era yo, ja, ja, ja. Entonces, fui el último de la familia".

Sentado en un sillón de respaldo alto, cerca de su escritorio y rodeado de libros y fotos, en una biblioteca activa; su refugio favorito para leer o consultar datos, don Alejandro narra que cuando inició la primaria aún continuaba la persecución religiosa.

Como los maristas no tenían autorización para dar clases, se las ingeniaron para improvisar un tejabán y seguir con las lecciones, aunque no faltó quien los denunciara y se vieron obligados a mudarse a otra parte y a otra, hasta que, por fin, ya sin sobresaltos, abrieron el Colegio Franco Mexicano.

En secundaria, Alejandro fue alumno fundador del Instituto Regiomontano, de los lasallistas, y empezó el bachillerato de ingeniería química en el Tec de Monterrey, en 1945, a dos años de haberse creado, y al tiempo que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin.

"La prepa estaba en una casona antigua frente a lo que ahora es el Hotel Ambassador", recuerda.

"Estuve dos años ahí, pensando que seguiría la carrera de Medicina o Ingeniería Química, pero preferí ser abogado y me fui a estudiar el bachillerato de leyes al Franco Mexicano, que entonces estaba incorporado a la UNAM".

Alejandro ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León, que aún no era Autónoma, tomaba cursos de administración de negocios en el Tec, y en los veranos acudía a universidades de Estados Unidos para reforzar el inglés y otros aspectos de arte y cultura.

El 20 de abril de 1954 unió su vida a la de Oralia Muñoz, una entusiasta enamorada de las artes con quien recorrió el mundo, y que falleció en octubre del 2019. Del matrimonio nacieron 6 hijos. Don Alejandro tiene también 17 nietos y 7 bisnietos.

Su hijo mayor, Alejandro, quien heredó la pasión por los aviones, lo describe servicial, trabajador y dinámico.

Como padre, bondadoso, y estricto si se requiere. Cariñoso y cercano como abuelo y bisabuelo.

De memoria, salud y disciplina envidiables.

Toda su vida ha practicado deportes: béisbol, basquetbol, ciclismo, golf. Suele caminar a diario, y hasta antes de la pandemia subía a Chipinque varias veces a la semana antes de iniciar su jornada.

Descendiente de una de las familias regias con mayor arraigo empresarial y visión social, don Alejandro relata que en 1923, su papá y sus tíos, José y Ricardo, abrieron la tienda de abarrotes El Gallo.

"Eso fue creciendo", continúa. "Luego se llamó Casa Chapa, Abarrotera Monterrey y varios nombres.

Actualmente ostenta el de Iconn, Innovación y Conveniencia, S.A., que entre otras ramas maneja los 7-Eleven

Él comenzó a trabajar en el departamento de refacciones y llantas de Casa Chapa, en horarios parciales, mientras estudiaba su carrera.

Ahí llegué a gerente de ventas. Posteriormente, fui director de Servi Despensa, y tuve varios puestos

"Fui presidente del consejo de administración y mis primos accionistas me pidieron que me hiciera cargo de la dirección general de las empresas del Grupo mientras se conseguía un director ajeno a la familia".

En su libro Mi paso por la vida, editado por la UDEM, en el que a la par plasma casi un siglo del acontecer histórico de la Ciudad, don Alejandro refiere que ha sido catedrático universitario, consejero de empresas y asociaciones civiles.

Miembro y consejero del Tec de Monterrey por 34 años, miembro del patronato y de la asamblea de la UDEM, presidente del comité pro construcción del Parque Niños Héroes y promotor, junto con Roberto G. Sada Jr., de la construcción del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, hoy Aeropuerto Internacional de Monterrey, entre otras actividades.

Su incursión en política ocurrió de manera inesperada.

"Siempre me interesó que la Ciudad estuviera en orden; que el alumbrado estuviera totalmente prendido, que no hubiera baches, y yo reportaba a las diferentes direcciones para que se compusiera", comenta don Alejandro, elevando el dedo índice.

Cuando presidió la Cámara de Comercio (69-71), tras ser el presidente fundador de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), en Monterrey, y siendo aun consejero de la Concanaco, trató de impulsar una reforma a la ley hacendaria municipal.

El propósito era que la Ciudad obtuviera mayores ingresos para mejorar los servicios públicos, porque los recursos eran muy escasos, pero le faltó tiempo durante su gestión, y acudió con su amigo Julio Camelo, el Alcalde electo, para tratar el asunto.

"Estando con él, me dijo: 'Si tú fueras Alcalde, ¿qué harías?'. Pues ya le empecé yo a decir mis preocupaciones. Me agradeció, y al día siguiente me llamó y me dijo que el Gobernador, el licenciado Luis Farías, quería hablar conmigo.

"Fuimos a su despacho y me hizo la invitación para que yo fuera el tesorero municipal. Me sorprendí, pero tuve que aceptar".

Don Alejandro confiesa que le preocupaba entrar a la política y salir desprestigiado, pero consideró que era la oportunidad de hacer algo en beneficio de la Ciudad, una preocupación que compartía con su padre.

Tenía 43 años, y nuevamente desempeñó ese cargo seis años después, por invitación del Gobernador Alfonso Martínez Domínguez.

"Por razones del destino", añade, "también llegué a ser consejero de siete u ocho bancos cuando el entonces Presidente José López Portillo dizque los nacionalizó (1982), porque en realidad los bancos eran nacionales, más bien los estatizó".

Luego, fue Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, de 1983 a 1985, y contendió por el PRI a la Alcaldía de San Pedro, en la que ejerció de 1986 a 1988.

En tiempos del Gobernador Jorge Treviño fue Contralor General del Estado y, posteriormente, fungió como delegado del Infonavit en Nuevo León, cargo que concluyó en abril de 1995.

"Se ha dicho que la política es sucia", subraya don Alejandro, "y yo siempre he asegurado que la política no es sucia, sino que son los hombres con su mal actuar quienes ensucian la política".

Fernando Sánchez Luengas, amigo y coordinador de su campaña para la Alcaldía de San Pedro, señala que don Alejandro se ha conducido con honestidad, sencillez y generosidad, tanto como político, filántropo y empresario.

"Como político privilegiaba el trato directo con la gente, que se ha perdido mucho. Se enteraba de los problemas y de inmediato buscaba la manera de solucionarlos, hasta de su propio bolsillo porque incluso la remuneración por su trabajo la donaba a obras en las que él participaba como benefactor".

Sánchez Luengas indica que don Alejandro fue el último Alcalde priista en San Pedro, y que en las obras que promovía se cercioraba de que los vecinos participaran y constataran la transparencia en asignaciones y presupuestos.

A él no lo vas a escuchar hablar mal de alguna persona, y tiene muchas amistades, de todas las edades, así como un extraordinario sentido del humor

Alejandro hijo comparte que a su padre se le da natural estar atento a las necesidades de la gente, ya sean colaboradores, beneficiarios o ciudadanos en general.

"Tiene la escuela de mi abuelo Andrés", dice.

"En los puestos que tuvo, sin importar el horario, atendía a quienes llegaran a su oficina, con o sin cita, y por la noche, antes de ir a casa, acostumbraba recorrer las calles en su coche para ver si se habían cumplido las tareas encargadas en cuanto a servicios públicos".

Don Alejandro preside la Fundación Ricardo, Andrés y José A. Chapa González, A.C., que anualmente brinda apoyo a más de un centenar de instituciones educativas y asistenciales.

También está al frente de la Fundación Maiz Velarde, que atiende obras sociales.

Ha recibido múltiples reconocimientos. Entre los más recientes está el Premio Alberto Santos de Hoyos, en su edición 2019, que distingue a empresarios que han dedicado su tiempo y esfuerzo al mejoramiento de su comunidad.

También, el Premio a la Filantropía 2020 Adalberto Viesca Sada, por su compromiso con la educación y el desarrollo social, al apoyar organizaciones como Nuestros Pequeños Hermanos, que brinda hogar a niños y jóvenes; el Patronato Nuevoleonés de la Comunidad Franciscana, la Cruz Verde de San Pedro y el Patronato Universitario de Nuevo León, sólo por mencionar algunas.

"Quisimos proponerlo para este premio, porque además de tener una gran trayectoria con esa honestidad, como empresario y político, su generosidad, entrega y disposición para apoyar a los más vulnerables es impresionante", menciona Blanca Maiz, quien ha participado con don Alejandro en varios proyectos.

A él le encantaría ayudar a todo mundo. El trabajo de las organizaciones le llega al corazón y, además, trata a todos con mucha sencillez

Don Alejandro dice que sólo sigue el ejemplo de su padre.

Dios me ha dado estas oportunidades, y hay que aprovecharlas

"Como decía Ortega y Gasset: 'Yo soy yo y mi circunstancia'. Entonces, las circunstancias son las que marcan a uno".

