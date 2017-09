El sinaloense César Cañedo, nacido en el municipio de El Fuerte, ha sido elegido ganador del Premio Nacional de Poesía Joven de Poesía Francisco Cervantes Vidal, convocado por el Instituto Queretano de la Cultura, por su poemario Loca. Demencia social al VIH. Por igual, el jurado del concurso decidió considerar ganador el poemario Per/ So/ Na de Nallely Segura.

El escritor fortense conversa con EL DEBATE sobre las exploraciones temáticas y formales de su poemario premiado.

El poeta sinaloense explora la vida del escritor Abigael Bohórquez en su poemario ganador. Foto: Cortesía.

Homenaje

En los 30 poemas que conforman su trabajo poético galardonado, Cañedo realiza un homenaje al poeta y dramaturgo sonorense Abigael Bohórquez (1936-1995).

“Exploro su vida, cómo me identifico con su vida, cómo hay cruces entre nuestras vidas. El joto que se va del rancho. Él, de Caborca; yo, de El Fuerte, con todas las implicaciones que hay al volver, el sentir que ya no eres de ese lugar”.

Asimismo, el sinaloense explica que retoma todo el arsenal de la loca como una figura jota, como una figura de disidencia sexual. “Con la idea de la loca exploro muchas voces. Hay poemas que son muy tradicionales, pero de repente también muy abiertos para jugar con la forma y el contenido. Hay muchos tonos porque me interesaba la voz de una loca, pues nunca está quieta, siempre está explorando”.

También hay un rescate de la manera en cómo habla la gente de Sinaloa. “Hablé en jota, loca, sinaloense”.

Otro tema es la enfermedad asociada a la locura y el VIH.

César Cañedo rescata la figura de la 'loca' a través diferentes voces y registros. Foto: Cortesía.

Rencuentro

Durante la escritura del poemario, cuenta el poeta, se rencontró con el norte violento, al que también le dio un giro por el lado más alegre.

“Hay encuentros y desencuentros que siempre nos van a acompañar. No se trata de exilio, pero sí de algo más cercano, como sexilio, como ir por cuestiones de sentir que aquí no vas a encajar y descubrir que la idea de encajar se mueve. Uno encaja a veces, a veces no, pero lo encajosa que es una no se quita”.

Finalmente, Cañedo espera pronto visitar Sinaloa para presentar su poesía a su gente.