Con orgullo, la Ossla honrará al director Gordon Campbell

Culiacán, Sinaloa.- Este viernes, el maestro Gordon Campbell, fundador y director por 16 años de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, recibirá un magno homenaje por su incansable labor cultural en Sinaloa, con un concierto en el Teatro Pablo de Villavicencio, a las 20:00 horas, en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2017. En una entrevista para periódico EL DEBATE, el director emérito de la Ossla compartió su sentir por este gran homenaje.

¿Cómo se siente por este concierto, este homenaje que le realizarán?

Bueno, me da gusto que le dices homenaje, porque el evento dice despedida, y la verdad yo no voy a ninguna parte, yo me voy a quedar aquí en Sinaloa trabajando. Me siento orgulloso de haber trabajado 16 años, de haber levantado a una orquesta de 26 personas a una orquesta completa de 65 elementos, a la que toda la ciudad y todo el estado le ha tomado cariño, y a sus integrantes, y a su director. Entonces solamente puedo sentir una felicidad por haber sido permitido durante todos estos años trabajar con la orquesta, pero a la vez trabajar por Sinaloa, para contribuir a la cultura, a la formación de un público para una orquesta sinfónica que no había, y ahora existe, entonces puedo decir que me siento muy feliz por mi legado.

Foto: EL DEBATE.

Hablando de la Ossla, ¿cómo se siente por haberla fundado?

Bueno, reitero. En un principio, yo pude invitar a todos los músicos, yo era el responsable para traer a cada quien, y entonces en los primeros años se sintió como una gran familia; cuando había problemas legales yo buscaba abogados, y problemas médicos yo buscaba doctores, ahora está más institucionalizado, como debe ser, entonces este sentido de ser el papá de la familia, aunque ya no lo tengo que ejercer, todavía sigue en mi corazón. Me siento muy ligado con todos los integrantes, muy cerca de ellos, de su vida personal y su vida musical.

¿Qué le ha dado Sinaloa a Gordon Campbell?

Lo que Sinaloa en un gran sentido me ha brindado es un nivel de amistad y cariño inesperado.La forma de la gente en este estado es diferente a otros lugares. A qué me refiero: todo el tiempo es para sus amigos, constantemente durante todo este tiempo yo he estado invitado con varios grupos que quizá tienen 40 años reuniéndose cada semana, desde su escuela o prepa, o universidad, y ahora que tenemos un poco más edad que esto, tuve el gusto con diferentes grupos, tanto de aquí de Culiacán, como en Los Mochis, igual que en Mazatlán. Asistí a reuniones y conviví con gente, amigos de 30, 40 años, y me aceptaron en este grupo como si yo fuera uno de ellos durante todo este tiempo, y este sentido de amistad no se puede olvidar.

Foto: Cortesía.

En cuanto al futuro, ¿qué hay para usted?

Cuando yo llegué a Culiacán había sido director durante 8 años de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y ahí también me avisaron que mi tiempo había terminado, y lo que les dije, qué bueno. Los que estuvieron involucrados en la desición no sabían en algunos años quién sabe donde iba a estar, pero dentro de un tiempo en el futuro, yo iba a ser director de la orquesta; ahora 18 años después hay una situación semejante, que ya me han avisado que mi tiempo como director titular en la Ossla ya terminó, sin embargo, yo sigo siendo director de orquestas, tengo invitaciones en la Ciudad de México, en Querétaro, en Toluca y en Sudamérica, entonces además de esas invitaciones muy próximas también yo dirijo durante la Camerata Campbell,en Mazatlán. Esta será la séptima temporada en que ofrecemos conciertos cada domingo en el Teatro Ángela Peralta; fue mi creación en 2011, y hasta la fecha cada domingo asisten entre 500 y 700 personas a estos conciertos que estoy diseñando, y esto pretendo que vaya a seguir hasta que no pueda caminar.

Foto: EL DEBATE.

¿Con qué se queda de toda esta experiencia con la Ossla, qué es lo que guarda en su corazón?

En un principio, sobretodo yo soy músico. Empecé estudiando el corno francés a una edad temprana, pero casi enseguida empezaba también con dirección de grupos. Dirigí mi primer coro a los 15 años en una iglesia de niños, a los 16 ya era el director estudiantil de mi prepa, tanto para el coro como para la banda; a los 18 años ya era director de la orquesta juvenil de mi pueblo natal, Youngstown, Ohio, y entonces en todo este tiempo la cosa más importante fue la música y el mensaje que la música me dio a mí personalmente. Obviamente durante los años iba creciendo mi experiencia y madurez con que interpretaba la música, y esto, en un momento, como era una cosa que me gustaba tanto, en alguna forma pudo transmitir esto a un público, a los músicos, y a quien ise nteresaba en este arte de la música sinfónica, pero finalmente lo que me queda para mí es la memoria, de estos bellos conciertos, con muchas veces la mejor orquesta de México aquí en Sinaloa, reconocido por críticos nacionales, y en esta misma temporada vinieron grupos invitados, y varios de los músicos de los grupos decían que "hemos tocado con todas las orquestas de México y esta es de lejos la mejor". Es un gran orgullo saber que junto con el ISIC, he podido crear esta mejor orquesta.

Foto: Cortesía.

Hábleme de alguna anécdota querida que tenga con la Ossla

En un sentido son tantas que podría ser muy difícil solo pensar en una, pero han pasado tantas cosas un tanto increíbles, que te sacan el corazón. Te voy a decir una. Hubo un momento en donde estuvimos trabajando en una pieza, y quién sabe qué pasó, pero los músicos tocaron tan bonito que yo empecé a llorar, y cuando terminamos me di cuenta que todos los músicos estaban llorando conmigo, quiere decir que había sido un momento emotivo para todos, y después el compositor escuchó la grabación y dijo "qué pasó con ustedes, esto fue algo que yo nunca esperaba", y él nada más estaba escuchando la grabación, eso fue una cosa de mucho corazón. Ahora, de los chistosos, me acuerdo que en un momento invitamos algunos miembros de la banda de Los Rubios, para asistir a un concierto con nosotros, y sí, el día del concierto llegaron 4 de ellos, para tocar toda la música tradicional sinaloense de banda con orquesta, y una de las piezas se llama "A los caballos que corrieron", y en el primer momento cuando empezamos ese número, uno de los miembros dice: "maestro, mi abuela estaba en esta carrera, y apostaron los ricos contra los pobres, no es tal como dicen", y yo les digo "¿pues quién ganó?", y contesta: "pues los ricos". Y otras cosas, de repente llegamos a unos ensayos o a un concierto, y no había programas, o mejor dicho, solamente llegaba cuando la sección de alguien nos anunciaba en el programa, entonces yo les dije al público: pues las buenas noticias es que aunque no estemos en el programa, tenemos también una sección de cuerdas, y todo el público empezó a reír.

Foto: EL DEBATE.

En varios conciertos había también piezas que eran tan chistosas, que yo decía: "¿saben qué?, es permitido que el público ría. También hemos tenido momentos que el público ríe con nosotro.

Otro momento muy cariñoso es que en un concierto didáctico estuvimos hablando de los instrumentos de la música, y con un payaso como anfitrión, quien decía que "como no me dejan ser miembro de la orquesta, yo puedo ser director", y le dicen: "hay, ¡estás loco!, y responde: "parece que es requisito" (ríe).

Todo el tiempo pasaba algo que uno decía que no es posible que esté pasando, muchas veces no me prendieron las luces a tiempo, se fueron las luces, llegaron, bueno, un sinfín de cosas.

Foto: Cortesía.

¿Qué mensaje le da a los sinaloenses?

Yo diría, desde mi punto de vista, todo el mundo sabe que existe este problema de narcotráfico aquí en este estado, como una imagen, sin embargo, en el tiempo de estos 16 años, en un mundo pararelo, lo que he descubierto es un gran talento artístico e intelectual que por algún motivo a la prensa nacional todavía se le esconde. Yo diría que ojalá al futuro y ahora mismo entiendan que el nivel de talento musical que se encuentra en este estado rebasa a casi todos los estados de la república en lo que es talento natural en la música, y si examinamos otras áreas, sobretodo en matemáticas y física, el nivel que yo he descubierto en Sinaloa también se están destacando nacionalmente e internacionalmente. Y el numero de cantantes que ha venido a trabajar o nacido en Sinaloa que están trabajando en el extranjero también es muy alto en comparación al per cápita en otras partes, entonces no creo que el día de mañana vaya a desaparecer esta mancha negra, pero lo que se debe de hacer es poner todo el mundo en balance y tener todos un orgullo para su comunidad y para el estado.

Foto: EL DEBATE.

¿Cuál considera es su logro más grande?

Quizás el logro más grande que siento es la creación de la Ossla. Y que muchos, de los 65 integrantes, fácil 50 de los 65, han creado sus propias familias, han comprado sus casas y han llegado a una tierra que muchos consideran inhóspita, y han creado su vida y su familia alrededor de la Ossla, y la música ha involucrado todo esto. Siento que este es el primer logro, y el segundo es la cantidad de alumnos que ya están con un instrumento en la mano. Cuando yo llegué aquí no había ninguna, ya ahora hay muchísimos niños con un instrumento, estudiando y todos a través de los maestros de la Ossla, en alguna u otra forma, tanto la gente en Los Mochis en estos momentos, como en Mazatlán, todos han pasado por la Ossla, primero como integrantes, y luego han ido a otras partes para dar clases, o siguen viajando diario a otros pueblos en el estado, para poder impartir lo que empezó como una semilla de 26 personas.

Foto: Cortesía.

Algo más que desee agregar

La única cosa que quisiera reiterar es decir que como el concierto está anunciado como una gran despedida, yo nada más quiero decir que no me voy a ninguna parte. Decir que va a despedirse, va a desaparecer, va a morir, todas esas predicciones son algo muy exagerado, yo voy a estar aquí dirigiendo, trabajando y viendo en qué puedo ser útil para la música y para el estado de Sinaloa.

Al acto solemne de reconocimiento, se suma un programa dirigido por el maestro Campbell, integrado con las piezas Homenaje a García Lorca, de Silvestre Revueltas (con los movimientos Baile, duelo y son); el Concierto para violín de Héctor Infanzón, con el violinista William Harvey como solista.