Con su colección “Viva la Vida”, el sinaloense Andrés Romo regresa a la Semana de la Moda en Roma

Escuinapa, Sinaloa.- Andrés Romo, diseñador mexicano, oriundo de Escuinapa, Sinaloa, se presentará este 12 de julio, en la Semana de la Moda en Roma, en donde participará por cuarta ocasión con su colección 2023, “Viva la Vida”, inspirada en los años 70 y 80.

Entrevistado vía telefónica, el diseñador escuinapense relató que fue seleccionado por cuarta ocasión para ser parte de la Semana de la Moda en Roma, lo cual es un gran logro para su carrera profesional, por lo que se encuentra muy emocionado de volver a desfilar en esta bonita ciudad que es Roma.

“Muchos diseñadores quieren ser parte de este gran evento, tuve la fortuna de ser seleccionado, y esta vez me presento con una colección que se llama Viva la Vida, que representa el volver a empezar en un momento entre Covid-19 y guerra, así es que es como un homenaje a volver a vivir; cada vestido representa esas ganas de volver a empezar a través de las telas y los colores, que son muy vivos. Los materiales son sedas, organizas, mikal, todas con muchísima calidad y hechas en Italia”, expresó el diseñador mexicano.

Andrés Romo participará por cuarta ocasión en la Semana de la Moda con su colección 2023, “Viva la Vida”. Foto: Cortesía

Relató que fue hace tres meses cuando salió la convocatoria, para las marcas italianas que producen y exportan en Italia, por lo que mandó su convocatoria, la respuesta no llegó de inmediato, por lo que se encontraba muy nervioso y triste, pensando que no había sido seleccionado, hasta que llegó ese esperado correo de confirmación que le notificaba que sería parte de los desfiles de moda de la capitán Romana, lo que generó una inmensa felicidad.

“Cuando recibí este correo lloré de gran emoción, al notificarme que soy el único mexicano que participará en la Semana de la Moda en Roma, y me informaron que les gustos mucho mi colección Viva la Vida”, mencionó.

Su colección 2023, “Viva la Vida”, está inspirada en los años 70 y 80. Foto: Cortesía

El diseñador de origen escuinapenses participará en la Semana de la Moda en Roma con 14 atuendos, con una visión muy femenina, el estilo es retro-chic, con inspiración en los sexys de los años 70 y 80, de una mujer segura, que viaja y ama la moda.

El diseñador de origen escuinapenses participará en la Semana de la Moda en Roma con 14 atuendos. Foto: Cortesía

“El martes 12 de julio será el gran día en donde vamos a estar ahí representando a nuestro querido México, mi estado Sinaloa, pero sobre todo de mi querido Escuinapa tierra que me vio nacer y crecer mi infancia. Esta colección la dedico a mi querida abuela Margarita Salazar de Romo que fue la que siempre me apoyo y me enseñó lo que es ser elegante y sofisticado”, comentó Andrés Romo.

Andrés Romo, diseñador mexicano, originario de Escuinapa, Sinaloa. Foto: Cortesía

El desfile se transmitirá en vivo este martes en las redes sociales de AltaRoma, Instagram y YouTube, horarios de tiempo de Roma: 7:00 pm; México: 12: 00 pm y Sinaloa; 11: 00 am.