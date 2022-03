Conmemoran a la mujer con diálogo "El siglo XXI, siglo de la mujer", en museo de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco del día de la conmemoración de la mujer, un grupo de mujeres ahomenses organizó un conversatorio vía Facebook para revisualizar el papel de la mujer, sus pros y sus contras en pleno siglo XXI.

El diálogo, titulado El siglo XXI, siglo de la mujer, tuvo lugar en la sala audiovisual del Museo Regional del Valle del Fuerte, en la ciudad de Los Mochis, donde participaron con sus ponencias Betsaida Marany Valenzuela, Alma Marién Fierro Arroyo y Lidia Pollorena Torres, quienes emitieron su postura ante los retos que enfrenta.

Entre los principales retos a enfrentar que citaron fueron que son objeto sexual, un 70 por ciento han sufrido violencia sexual, acoso laboral, hogar y callejero. De apropiarse del concepto de género. Deben cambiar la manera de educar a los niños, niñas y jóvenes con una ideología de género, romper los estereotipos de los géneros.

Desde el núcleo familiar se debe apostar con nuestros hijos en la enseñanza y principios básicos como en lo ético, honestidad, respetos, valores. Abundaron que “la más grande virtud es el amor y es su más grande vulnerabilidad, porque creemos que siempre es dar y eso nos desarma frente al otro, porque no sabemos sujetarnos a las responsabilidades que tiene el amor”.

Mensajes

Al final cada una de las participantes emitieron un mensaje a todas las mujeres: Que trabajen en sus fortalezas, que sean responsables de sus decisiones, que aprendan a respetarse y que contribuyan a mejorar su entorno. Que nuestras palabras edifiquen, construyan y no destruyan a las mujeres. Aprender a defender sus derechos, pero tener el claro que no pueden sacar al hombre de la ecuación, pues han sido creados para trabajar complementariamente, a la par de la mano para lograr los objetivos, y visibilizar a la mujer, pero no disminuir al hombre.

Ponencias

Entre los temas a tratar durante el conversatorio fueron: “La equidad de género, valorarnos como mujer, igualdad de ingresos, hay que romper barreras y buscar unificar las oportunidades de crecimiento”.

Los principales obstáculos a los que se enfrenta la mujer es a la educación que ha recibido, y el reto de superar el obstáculo de su propia mentalidad. El amor como base determinante que tiende a desmoronarse, pero a través de la familia tradicional poder enfrentar los retos y afrontarlos con determinación, y bases fuertes. Deben cambiar, el no ser indiferentes al ver una nota donde una mujer es violentada.

En lo que respecta a las virtudes femeninas, la ponentes coincidieron en que es el ser valientes, esforzadas , su entereza, como parte de su esencia. Y sobre todo el amor con el que hace todas sus actividades.