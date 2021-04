Conoce 5 datos curiosos sobre la resurrección de Jesucristo

La resurrección de Jesús de Nazaret es una creencia religiosa cristiana, la cual asegura que después de haber sido condenado a muerte y crucificado, volvió a la vida, siendo elevado como Cristo, es por esto que, a continuación, te contamos 5 datos curiosos sobre este extraordinario suceso.

"Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará.” Mateo 20:18-19

La historia narra la resurrección en más de cinco lugares. En diferentes capítulos, Jesús de Nazaret anuncia su futura muerte y resurrección, la cual asegura es el plan de Dios Padre, por lo que los creyentes valoran este hecho como parte de un plan de salvación y redención mediante la expiación del pecado del hombre.

“No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: El Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.” Lucas 24:6-7

La piedra del sepulcro de Jesús fue rodada por él o los ángeles, no para que el pudiera salir, sino para que otras pudieran comprobar que el sepulcro estaba vacío, dando testimonio de la resurrección. La piedra pesaba aproximadamente dos toneladas, por lo que se necesitaba del esfuerzo de muchos hombres para ser movilizada.

“El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado.” Corintios 5:14-15

Fueron más de quinientos testigos quienes presenciaron el suceso histórico, dando Fe de la resurrección. Entre ellos se encontraban los apóstoles, quienes se encargaban de dar testimonio de la obra de Cristo. De los muchos que vieron Jesús en su cuerpo resucitado, solo unos cuentos fueron nombrados en los evangelios.

“De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos.” Corintios 15:21

Tras descubrirse la tumba vacía, Jesús realizó una serie de apariciones a sus discípulos. Primero se apareció a María Magdalena, pero esta no lo reconoció. Lo mismo ocurrió con los discípulos en el Cenáculo, sin embargo, Tomás no estaba presente, y no quiso creer hasta en una aparición posterior, donde fue invitado a poner su dedo en las heridas de Jesús.

“En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado.” Romanos 6:5-6

Frente al mar de Galilea, Pedro invitó a servir a sus seguidores. En el camino a Damasco, Saulo de Tarso, entonces el mayor perseguidor de los primeros discípulos, se convirtió luego de tener una visión y escuchar a Jesús, dejándolo ciego durante tres días. Más tarde, Saulo sería conocido como el apóstol Pablo.