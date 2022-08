Contra la tristeza, terapia y bellas artes

Monterrey, Nuevo León.- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, realizada en el 2021, 7 de cada 10 menores de 20 años en México manifestaron sentirse tristes todo el tiempo o en su mayoría.

Nuevo León, desde luego, no es la excepción. ¿De dónde viene esa tristeza? El psicoanalista Israel Chávez Prado señala que manifiestan tristeza, por ejemplo, porque muchos encuentran que ese lugar anhelado, el de ser "adulto", no parecer ser como lo imaginan.

"Hay desilusión, aunado a este momento histórico en que hay mucha prisa, el tiempo es vertiginoso, y todo debe terminar en algo 'productivo' y rápido, lo que conlleva a la ausencia de espacios para escuchar sus dudas, pasiones y encrucijadas.

"Pareciera que los adultos no estamos acompañando, pero sí presionando que resuelvan todo de manera pronta y certera. La frustración es porque (los chicos) no encuentran la posibilidad de encontrar otras maneras de significarse".

La pandemia y el encierro, agrega Chávez Prado, han sido determinantes.

"Los encuentros se limitaron o no se dieron: algunos, vía redes sociales, lograban ciertos encuentros, pero si uno se detiene a escucharlos, llegaba un momento en que se daba que no era suficiente, pues al estar en casa no se lograba construir otros espacios en que los padres no tenían injerencia".

El psicoanalista afirma que la psicoterapia es un espacio que brinda la posibilidad de ser escuchado, de darse tiempo, un lugar donde los jóvenes arman una forma distinta de relacionarse con los otros.

Ante esto, algunos especialistas sugieren actividades "extras" a la terapia, algo con lo que Chávez Prado está de acuerdo, siempre y cuando surjan a partir de lo que desean los jóvenes.

Sin dejar a un lado la asesoría de un profesional en psicología o psiquiatría, el especialista dice que las actividades artísticas permiten la posibilidad de crear, construir y asimilar el mundo a través del baile, el canto o el dibujo.

Ante esto, cuatro expertos comentan las virtudes de sus disciplinas que los jóvenes pueden probar para conocerse a sí mismos y expresar sus emociones.

¡A TOMAR LA PLUMA!

Isabel Centeno, psicóloga y creadora de Travesías de Tinta, colectivo que atiende la salud mental a través de la creatividad, expresa que la escritura ofrece un medio accesible para expresar las emociones, pues se puede hacer sin necesidad de un interlocutor: "Sólo se requiere pluma y papel, o inclusive se puede hacer por teléfono o computadora".

Centeno comenta que la escritura permite leerse y crear conciencia de ciertos patrones en conductas, pensamientos y emociones.

"La escritura ayudará a ordenar pensamientos y, al mismo tiempo, tomar perspectiva y cierta distancia que hará más fácil tomar decisiones.

"Quien escribe de manera frecuente, a manera de 'diario', encuentra compañía en el papel, un espacio de escucha compasiva y sin juicio", afirma y cita como ejemplo a Ana Frank.

"Escribir ante una situación extrema o difícil nos puede ayudar no sólo a expresar nuestro dolor y sentirnos acompañados, sino también a darle un sentido al sufrimiento y ofrecer un legado y continuidad a nuestro 'yo' que se ve amenazado".

Travesías de Tinta tiene el Facebook @travesiasdetinta y el correo escribe@saludnarrativa.com

EN EL ESCENARIO

El director teatral Gerardo Valdez comenta que practicar y aprender alguna actividad artística ayuda significativamente a niños y jóvenes, sobre todo el teatro.

Dice que esta disciplina sirve para descubrir posibilidades de expresión emotiva y corporal, y estimula la curiosidad por el conocimiento, la creación y la condición humana, además de detonar la reflexión en torno al convivio que favorece el intercambio de ideas y diálogos.

"Requiere entusiasmo, energía, generosidad y hasta se descubre una vocación", comenta. "Se descubre y entiende que las artes son para enseñar, para comunicar verdades y valores, pero también para entretener y divertir.

"El teatro, en su práctica, es un laboratorio humano".

Valdez recomienda acercarse al Cedart Alfonso Reyes, que ofrece un bachillerato en Artes y una carrera profesional; a la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, con un diplomado de dos años sin requisitos de edad, y a la Facultad de Artes Escénicas de la UANL, que ofrece una licenciatura, y también talleres para niños y jóvenes.

MÚSICA PARA LA VIDA

La violonchelista Sandra Rojas Estrada, quien trabaja en Italia el Sistema Método Abreu, modelo que apoya a jóvenes para alejarse de ambientes difíciles a través de la música, cuenta que esta bella arte, la poesía y el deporte ayudan de manera determinante.

Un caso en particular, cuenta, fue el de un chico con problemas de conducta, apasionado de la tecnología.

"El proyecto de la orquesta en la que toca el violonchelo lo ayudó enormemente a socializar, haciéndonos partícipes de una nueva pasión.

"Al término de la escuela lo tendremos que despedir, ya que con el apoyo de todos los que convivimos con él eligió ir a estudiar hotelería. Era un chico que, al inicio, fue difícil, pero poco a poco encontró un apoyo en maestros y compañeros de la orquesta".

En Monterrey, comenta, hay lugares para presenciar conciertos, masterclass y talleres, por ejemplo, la Casa de la Cultura, así como la Escuela Superior de Música y Danza: ahí se pueden presenciar conciertos de música clásica, contemporánea, danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica".

DIBUJAR, PINTAR

Carolina Vázquez, de Batik Taller de Arte, afirma que la expresión artística es un instrumento de conexión y autoconocimiento.

"Nos permite entrar en un estado mental situado en el aquí y ahora, o en estados meditativos, calmando la ansiedad, enfocándonos y aumentando la creatividad".

El juego, dice, es la raíz de donde surge el arte: jugar es una forma de liberarnos, expandirnos y hacernos flexibles, y el arte proporciona un espacio de libertad y permite construir lo que no nos podemos explicar.

Te recomendamos leer

"Ilumina y trae curación", comenta Carolina, y es que el arte es útil para cualquier persona que esté en la búsqueda de desarrollo personal.

"Nos ayuda a todos, porque genera orden a partir del caos, proporcionando un equilibrio emocional. Es un vehículo para la mejora social".

Batik Taller de Arte está en Lázaro Garza Ayala 105, en San Pedro.

Con información de Dalia Gutiérrez, Elena S. Gaytán, Daniel Santiago y Daniel de la Fuente.