Creaciones de cineastas indígenas mexicanas llegan a festival español

Bilbao, España.- El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) es un evento internacional de cinematografía, el cual se celebra en la ciudad española primeramente mencionada desde el ya lejano 1959 que tiene como sede el mítico Teatro Arreaga, mismo que ha albergado una gran cantidad de espectáculos. Este magno festejo premia a los mejores documentales, animaciones y cortometrajes.

Este domingo el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao ZINEBI (norte de España) realizó un encuentro de cineasta de pueblos originarios de México en la Sala Bastida de Azkuna Zentroa que ayudó a mujeres indígenas de nuestro país a reivindicar sus creaciones con un gran trabajo hecho en la rama de la cinematografía.

El encuentro contó con la presencia de la fundadora e integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de México, Zenaida Pérez Gutiérrez, la lingüista mixe Yasnaya Aguilar Gil, así como las cineastas Itandehui Jansen, Luna Marán, Concepción Suárez Aguilar y Yolanda Cruz, en donde ahí mismo se pudo presentar el programa especial: “Focus: México, mujer y cines originarios”, en cinta cinematográfica donde participan las artistas anteriormente mencionadas.

Cabe mencionar que las proyecciones del ciclo se han estado programando gracias a la colaboración del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), mismo que ha brindado un gran apoyo a todos los que integran a los pueblos originario de México que han incursionado a diferentes programas para la producción y realización del cine, tal como sucedió con las cienastas Itandehui Jansen, Luna Marán, Concepción Suárez Aguilar y Yolanda Cruz.

Serán entre los días 16 y 18 de noviembre en donde ZINEBI mostrará por primera vez en la región española las películas mexicanas “Koltavanej” de Concepción Suárez Aguilar salida a las salas en el 2013, así como “Guenati’za / Those who come to visit us”, de Yolanda Cruz que vio luz en el 2003, “Kii nche ndutsa / Time and the seashell”, de Itandehui Jansen, “Nudo mixteco” de Ángeles Cruz y “Me parezco tanto a ti” de Luna Marán en el 2011, así como otras producciones cinematográficas mexicanas.

Las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) han sido especiales ya que se ha reservado un espacio dedicado especialmente al cine realizado por mujeres de todo el mundo con el fin de darle un alce a sus creaciones para proyectar la capacidad profesional y celebrar su activa e incondicional participación dentro del mundo cinematográfico.