Cristina Rivera gana el Premio Mazatlán de Literatura

Por su obra titulada, El invencible verano de Liliana, la escritora tamaulipeca Cristina Rivera Garza resultó ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2022. El anuncio de la obra ganadora lo hicieron de manera virtual el director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado, y la directora artística del instituto, Zoila Fernández.

Dedica el premio a la vida de Liliana

Cristina Garza compartió emocionada para el DEBATE sentirse contenta de recibir este galardón, que más que un premio al trabajo, es un premio que lo dedica para dos hermanas, a sus letras juntas, a la vida y las letras de Liliana Rivera Garza. La escritora destacó que también es un premio que toma con mucho cariño, porque es un recordatorio de que hay cosas por hacer y de los casos que hay, como el de su hermana, que están a la espera del cumplimiento de la justicia. Agradeció al jurado por haber leído el libro y pensar que este es el momento para que Liliana esté en contacto con muchos lectores, con jóvenes, adultos y mujeres de México y del mundo de habla hispana, donde su vida y búsqueda de justicia tienen mucho sentir.

El invencible verano de Liliana es libro publicado en el 2021 por la Editorial Penguin Random House, en el que los lectores conocerán detalladamente la historia una joven de 20 años que el 16 de julio de 1990 fue víctima de un feminicidio. En las líneas de este trabajo, la escritora cuenta la historia de una mujer brillante y audaz que careció del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales.

Escritora

El sábado 19 de febrero a las 20:00 horas se hará la premiación en el teatro Ángela Peralta, con la entrega del premio económico de 100 mil pesos, además de un reconocimiento, dentro de la Velada de las Artes. La escritora compartió que posiblemente no asista a recibir su premio por el tema de la pandemia. Lo que sí resaltó con gusto es que en años anteriores ha visitado Mazatlán como parte de su trabajo y en una de sus visitas también brindó un taller de lectura y escritura en el penal de esta ciudad.La escritora, especialmente reconocida por Nadie me verá llorar (1999), una novela que el escritor mexicano Carlos Fuentes describió como “una de las obras de ficción más notables de la literatura no solo mexicana, sino en castellano, de la vuelta de siglo”, ha ganado diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Anna Seghers para literatura latinoamericana, en el 2005; en dos ocasiones el Premio Sor Juana Inés de la Cruz: en el 2001, por el ya referido libro, y en el 2009, por La muerte me da, y el Premio Roger Caillois para literatura latinoamericana en el 2013.

El nombre de Cristina Rivera se suma al de grandes autores como Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Juan Villoro, David Martín del Campo, Jaime Labastida, Jorge Volpi, Alberto Ruy Sánchez, Ernesto Lumbreras y Malva Flores, entre otros, que han sido galardonados con el Premio Mazatlán de Literatura.