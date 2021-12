Crónicas de Vicente Alfonso en la Feria Internacional del Libro Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Estrujantes historias que retratan la realidad de nuestro país actual, sumergido en la violencia, corrupción y pobreza, muestra el multipremiado escritor coahuilense Vicente Alfonso en su libro A la orilla de la carretera, con el que obtuvo el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, de la UANL 2021, y que fue presentado en la Feria Internacional del Libro Los Mochis, a la cual el autor agradeció su invitación para conversar con los lectores.

El escritor mochitense Alfonso Orejel Soria se encargó de presentar el más reciente libro del narrador y periodista, A la orilla de la carretera (Crónicas desde Chilpancingo), que nació de los apuntes que este reportero coahuilense intenta retratar de una región convulsa, fascinante y compleja que por momentos parece inabarcable... Un peligroso trabajo del cronista radicado en Chilpancingo, Guerrero, donde surge esta crónica.

Alfonso Orejel comentó que mientras Vicente Alfonso va contando muchos episodios que suceden en Chilpancingo, Guerrero, cadáveres acumulados en el Semefo, disputas entre los grupos criminales de Guerreros Unidos, también hace el rastreo de las fuentes que informaron al escritor Carlos Montemayor sobre la guerra sucia en Guerrero, el asesinato de Lucio Cabañas, donde Montemayor en la sierra de Atoyac, en Oaxaca, rastrea y da con la fuente principal de la información. Vicente Alfonso también se sube a la sierra y se enfrenta con grupos criminales que hay en esa zona.

“No es que no tuviera miedo, cuando tomé la decisión que tenía que hacer algo, ante la lamentable situación. Pasaron cosas rarísimas, quería ir a un lugar llamado Paraíso, durante meses busqué quien me llevara. Estuve un año impartiendo un taller literario, y un alumno que vendía quesos de pronto un día me escuchó que ando buscando subir a la sierra, y él me dijo “yo soy del Paraíso”, y el sábado nos fuimos a Atoyac. Cuando llegamos al pueblito resultó que el amigo del amigo era el jefe de la zona... hay historias que necesitan ser contadas”.

El autor compartió con el público lo difícil que es hacer un libro. También habló de su novela Huesos de San Lorenzo, donde uno de los capítulos ocurre en Los Mochis.

“Estar aquí es como volver a casa de mis padres”, dijo el escritor tras revelar que fueron activistas políticos liberados por el Gobierno de Sinaloa gracias a que intercedió su abuelo materno para que soltaran a sus padres. Y por haber obtenido el Premio de Literatura “Élmer Mendoza” de la UAS, una novela sinaloense, manifestó congratulado el escritor.

El autor

Vicente Alfonso, narrador y periodista, autor de las novelas Huesos de San Lorenzo, Premio Internacional de Novela Sor Juana Inés 2015 y Partitura para mujer muerta, Premio Nacional de Novela Policiaca 2008, organizado por Conaculta.