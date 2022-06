¿Cuáles son los libros más populares de García Márquez?

Estos son algunos de los libros más populares de García Márquez, obras fundamentales para adentrarse no sólo en la bibliografía del Nobel de Literatura colombiano, sino en lo más representativo de la literatura hispanoamericana. ¡Esperamos que esta información te motive a iniciar la lectura de estas obras!

Debido a su singular estilo literario, donde el autor construye una especie de monólogo múltiple donde intervienen varias voces no identificadas, es considerada la novela más compleja de Gabo y una excelsa representación del mítico tirano contemporáneo.

El propio Gabo consideró esta obra como la más simple de las novelas que había escrito, así como su mejor libro. " Yo creo que es mi mejor libro, sin lugar a dudas . Además, y esto no es una boutade, tuve que escribir 'Cien años de soledad' para que leyeran 'El coronel no tiene quien le escriba'", explicó en una entrevista.

Publicada en 1961, " El coronel no tiene quien le escriba " es sin duda uno de los libros más populares de Gabriel García Márquez. Esta novela corta relata la historia de un viejo coronel que espera una pensión que nunca llega.

"El amor en los tiempos del cólera" fue tan popular que incluso fue adaptada al cine en 2007 por el director Mike Newell, una película que no está exenta de críticas por parte de los lectores de Gabo.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.