"Dalí llega a Los Mochis por la confianza en lo que ha hecho CIE": Alfonso Miranda

Los Mochis, Sinaloa.- Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya Fundación Carlos Slim, se encuentra en Los Mochis, Sinaloa, para inaugurar hoy la magna exposición temporal titulada “Dalí. Sueños”, en el Centro de Innovación y Educación (CIE).

En entrevista para Debate, el profesional de la cultura compartió su incursión en el mundo del arte y algunos aspectos de la muestra, la tercera que la Fundación Carlos Slim comparte de su valioso acervo con los mochitenses.

¿Cómo ha sido este trayecto en Museo Soumaya?

“Me ha parecido un sueño de largo aliento y lo ha sido. Son 19 años en Fundación Carlos Slim y Museo Soumaya. Yo inicié como investigador y después tuve la oportunidad de integrarme al equipo de curaduría y luego al frente con un equipo formidable. Una oportunidad de modificar estructuras coyunturales, donde lejos de la verticalidad buscamos esa horizontalidad de trabajar con un equipo de mujeres, con personas con discapacidad física, intelectual, psicoemocional; de poder transformar las aristas convencionales de una institución cultural. Como ya había sido vocación de Museo Soumaya, enfatizarla, desde el año 2000 abrogar el centralismo y trabajar con los estados del país.

Es la tercera vez que Fundación Carlos Slim trabaja con Sinaloa. Se dice fácil, pero lo que ha implicado consolidar una institución como IMCA no es sencillo. Son una suma de talentos, de recursos humanos, técnicos y materiales. Tener 14 años del CIE habla no sólo de educación, sino de una transformación radical de la sociedad a partir de su cultura en forma sensible del ser humano para transformar quiénes fuimos; por eso hay mucho de sueños en este proyecto que se logra consolidar con la confianza desde Fundación Carlos Slim. Tiene peso específico Salvador Dalí en la historia del arte cuando hablamos de surrealismo, obra gráfica, escultura, pintura.

Realmente se vuelve una oportunidad para nosotros como profesionales de la cultura y para el público que es para quien trabajamos. No es una ventana al pasado, es una ventana al presente. Por eso es este nuevo afianzamiento de una relación de largo aliento que esperamos nos permita continuar con esta relación.

¿Cómo se conforma esta colección de obras de Dalí?

La colección de Soumaya ha sido una a una. Comenzamos con escultura y a partir de ahí se ha llevado a objetos, dibujo, gouache. Ahora tenermos oportunidad desde América Latina de disfrutar estas sensibilidades que fueron creadas desde el pasado a nuestro presente. Realmente se vuelve atractivo para una mexicana o mexicano poder entablar esta relación con Salvador Dalí sin tener que salir del país.

¿Qué obras tienen actualmente o por adquirir?

“Tenemos una de las más nutridas colecciones de artistas mujeres, 88 creadoras están en nuestro acervo, como Elizabeth Castillani, Eva González, Meri Casas, de vanguardia Lorenzana, Tamara de Lempicka; un abanico muy amplio. Lo más trascendente del proyecto es poner en diálogo una latitud distinta y distante, un diálogo con los artistas y las producciones de lo que pasa en México.

¿Cómo fue el traslado de esta colección de Dalí?

“Tuvimos un trabajo muy de cerca con el equipo del CIE y el equipo Museo Soumaya y de la Fundación Carlos Slim, con seguridad con la Guardia Nacional. Hubo un traslado continuo, desde la Cdmx hasta Los Mochis vía terrestre, de tiempos por dónde y a qué horas se pasa con rastro satelital. Todas estas estrategias llevan a tener un voto de confianza con el estado de Sinaloa, con la ciudad.

¿Quiénes integran el equipo de Museo Soumaya Fundación Slim ? Tenemos un laboratorio de conservación. Son profesionales que vienen de distintas disciplinas y son responsables de mover el patrimonio cultural. Tienen como base de formación la restauración, se han profesionalizado en su museografía. En las 3 sedes somos 98 personas variadas, el 80 por ciento son mujeres con responsabilidad, interdisciplinario y transdisciplinario, desde la filosofía, administración, comunicación, historia, diseño que nos permite establecer una reacción muy distinta con el patrimonio cultural. Tenemos personas con discapacidad, dos con autismo, trabajando directamente desde la fundación en los procesos; es una cuestión de compromiso, de cambios de estructura, con personas no binarias dentro de la sexualidad.

¿Cuál es la joya de la corona con la que cuentan?

“Posiblemente la colección August Rodin. También hay arte mexicano muy destacado como el maestro David Alfaro Siqueiros. Una de las grandes obras sería la Puerta del Infierno, un proyecto que marcó el rumbo de la historia del arte para transformarse en una leyenda donde la belleza no radica en lo bonito sino en hacerlos sentir. Otros como el maestro Toledo o las evocaciones de Juan Soriano.

EL PERFIL

Alfonso Miranda

Director de Museo Soumaya

*Nombre completo: Alfonso Miranda Márquez

*Lugar de nacimiento: Ciudad de México, 1978

*Trayectoria: Historiador mexicano y desde el 2003 es director general del Museo Soumaya, también es presidente de la Asociación de Críticos de Arte Mexicano y miembro de los consejos consultivos del Centro de Estudios de Historia de México Carso y de Fundación Carlos Slim. Es coeditor de la revista La Domadora ladomadora.com.