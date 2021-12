Dan a Antonio Helguera de forma póstuma el VI premio a Trayectoria de caricatura Gabriel Vargas 2021

El caricaturista y monero Antonio Helguera, fallecido el pasado 25 de junio, fue anunciado como ganador del VI premio a la Trayectoria de Caricatura Gabriel Vargas 2021 de manera póstuma, entregado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la tarde de este viernes.

A manera de homenaje a su legado y trayectoria, el caricaturista de La Jornada fue galardonado con el premio que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, en coordinación con el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis.

Por su trazo inteligente, educador y crítico, que acompañó siempre de su humor incisivo, con el que retrató sus posturas políticas y sociales, el monero mexicano se hace acreedor a este reconocimiento al consolidarse como una figura de gran influencia en el gremio gracias a una trayectoria de más de tres décadas, que dejó una marcada contribución a la cultura mediática, por la originalidad y calidad de su trabajo, compartió en un comunicado la dependencia.

La emisión 2021 de este premio se otorgó de manera póstuma al artista gráfico egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quien laboró en diferentes diarios de circulación nacional e inició su carrera en 1983 en El Día, para dos años más tarde incorporarse a La Jornada, donde su trabajo tuvo mayor impacto y trascendencia.

Obra y trayectoria de Helguera

El también colaborador de las revistas Siempre! y Proceso fue codirector de las publicaciones especializadas El Chahuistle y El Chamuco; condujo el programa El Chamuco TV, a través de Canal 22, Canal Once y TV UNAM, donde compartió créditos con Rafael Barajas “El Fisgón”, José Hernández “Hernández”, Cintia Bolio, Rafael Pineda “Rapé” y Patricio Ortiz.

Además fue coautor de varios libros: El sexenio me da risa (1994) y El sexenio ya no me da risa (1994), junto con “El Fisgón”; y en 1995, al lado de otros colegas, publicó El tataranieto del Ahuizote, así como El sexenio me da pena (2000) y El sexenio se me hace chiquito, (2003), al lado de “El Fisgón” y “Hernández”.

En 1996 y 2002, Helguera recibió el Premio Nacional de Periodismo y en 2017, La Catrina, distinción otorgada por el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta (EICH), que se entrega durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a caricaturistas y moneros. Asimismo, este año el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo le otorgó de manera póstuma el galardón 2021 en la categoría de “Caricatura”.

Por sus emblemáticos cartones, que aún permanecen en el imaginario colectivo, el legado de Helguera repunta este premio enfocado al fomento de la caricatura, que reconoce la labor del gremio por su influencia mediática en este género y otorga un estímulo que reivindica al caricaturista como cronista gráfico para defender el derecho a la libertad de expresión, mediante el uso de la imagen y la palabra, así como por su contribución a la creación, reflexión y difusión de la cultura política en México, mediante el dibujo, la sátira, la irreverencia, la crítica, la sensibilidad y el análisis crítico.

El Premio a la Trayectoria de Caricatura Gabriel Vargas se entrega desde hace cinco años en las instalaciones del Museo del Estanquillo, con el que se ha distinguido el trabajo de Eduardo del Río "Rius" (2016), Helio Flores (2017), Luis Fernando "El flaco" Enríquez (2018), José Ignacio Solórzano Pérez "Jis" y José Trinidad Camacho Orozco "Trino" (2019), y más recientemente a Gonzalo Rocha González Pacheco (2020).