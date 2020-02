El artista emergente Daniel Moreno Conchas está listo para la inauguración de su primera muestra individual, la cual lleva por nombre “Existencia de algo radical-subversivo”, cuyas obras serán exhibidas a partir de este jueves 13 de febrero en la Galería de Arte Frida Kahlo, a las 18 horas.

En entrevista para el periódico EL DEBATE, el joven talento habla de sus expectativas para la exposición, su proceso creativo, así como la temática que busca mostrar a través de sus bellas piezas.

Daniel Moreno prepara su primera exposición Foto: EL DEBATE

Proceso creativo

El joven licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Sinaloa expondrá 14 pinturas de 1 metro por 1.20, con la técnica de óleo sobre tela, modelo que “mejor se apega a lo que quiero transmitir, a lo que yo quiero hacer”, aunque no descarta en otro momento abordar otra técnica.

Es un trabajo general, donde más que nada intento trabajar el tema de la identidad, qué es lo que nos hace a cada uno diferentes y tratar de captar la esencia de las personas. Por eso para las pinturas escogí personas que tenían rasgos muy característicos en sus rostros para poder captar eso visualmente. Pero también, más que nada, quería capturar la esencia de que cada persona somos uno mismo”, revela sobre la temática escogida para su grupo de pinturas.

Más allá del proceso de creación, Moreno Conchas revela que el proceso más arduo es el teórico y de investigación. “Antes de trabajar el tema, creo que lo que me tomó más tiempo fue el marco teórico conceptual, que es sobre qué trabajar. Cuando tienes todo definido, es cuando empiezas a ejecutar la parte práctica”.

Recepción crítica

El joven de 23 años comparte que su motivación por el arte de la pintura está influenciado e inspirado por los pintores del neoclásico, del barroco y del romanticismo, así como por autores como Caravaggio, con sus claroscuros; así como por el chileno Guillermo Lorca y el fránces Philippe Pasqua.

Con pocas horas para la inauguración, Daniel Moreno Conchas comparte las expectativas que tiene para la apertura el día de mañana. “Yo estoy abierto a la crítica, y sé que hay personas a las que les puede gustar y a otras a las que no, pero espero que a la mayoría de las personas les guste. Espero que no solo sea un trabajo para ver, sino que estudiantes y personas que estén en el medio, trabajando como artistas plásticos, más que nada en la pintura, tengan una influencia o inspiración para seguir promoviendo el arte y que no se pierda la pintura tampoco y que se siga trabajando”, puntualiza.