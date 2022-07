Danush Montaño Beckmann retoma pasajes sagrados en ‘La biblia encarnada’

Sinaloa, México. Luego de que algunos de sus textos aparecieran en antologías, revistas impresas o portales, Danush Montaño publica su primer libro La biblia encarnada (Fondo de Cultura Económica), obra ganadora del Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2020.

“[El libro] significa el primogénito y el que rompió la racha de no poder publicar. Es muy difícil que una editorial apueste por ti si eres un nombre que apenas llega a la escena, que no suena mucho. Los premios te permiten llegar de la nada y romperla. También significa una apuesta que no era la que usualmente yo tenía como preponderante, porque yo le apostaba más a la novela. Pero vi la convocatoria de Julio Torri, le tiré al proyecto de cuento y por fortuna dio fruto”, confiesa el escritor sobre el significado de este libro.

Alejado de lo sacro

La biblia encarnada es un libro compuesto por 25 cuentos y que Montaño escribe a partir de una infancia y crianza religiosa, al nacer en el seno de una familia evangélica. ”El primer libro que tuve cercano fue La Biblia, el primer libro con personajes, tramas, historias, entonces quedé muy impactado. Ya después me alejé de la religión y ya no soy creyente por diferentes razones, entonces este libro es en cierta forma regresar a esos legados de la biblia, ya no con las interpretaciones prohibitivas que pueda tener la religión, sino nada más como contenido literario”, señala el autor, quien retoma pasajes de diferentes partes de la biblia y le inspiran para escribir “cuentos completamente terrenales, mundanos”.

“No es un libro religioso, hago énfasis en eso porque luego me preguntan de qué trata el libro, si hablo de religión, pero nada que ver. Por eso el título de la biblia hecha carne, alejada de lo sacro”.

'La biblia encarnada' ya está disponible en librerías Educal.

La tradición judeocristiana y de la biblia permea nuestra cultura, forma de escribir y entender las historias, incluso de escribir, de contarlas e interpretarlas, añade el nacido en Durango. “A veces tienen contenido social y desgraciadmente validez, como es el caso del cuento que se llama El juicio de la liebre, que hay un versículo de Ezequiel, de esos que siempre son citados para criticar a la biblia por su carácter machista y misógino con justa razón. Trata de la lapidación de las adulteras, cómo se le castiga, cómo se le victimiza. Obviamente hoy en nuestra sociedad no se les lapidas con piedras, pero sí de una manera social, por redes sociales. Es decir que el machismo y la victimización de las víctimas de abuso sexual sigue teniendo relevancia por desgracia”, explica.

De la biblia a lo social

Sobre el proceso de escritura, Danush Montaño dice que 20 de los 25 cuentos los hizo en base a versículos que le interesaban y ya tenía ubicados, mientras que los 5 restantes eran textos que ya tenía escritos y que no formaban parte del proyecto original, por lo que hubo que reescribirlos y ubicar pasajes que se vincularan con lo que se narraba.

“En cuanto a los personajes y las tramas, muchos de ellos son cosas que he vivido o gente que conozco. Sí balconeo gente cercana a mi vida, que ya lo leyeron y dicen ‘oye, ¿qué onda? ¿por qué me pusiste allí?’. Son los riesgos que tienes de tener de amigo a alguien que escribe”, ríe el autor.

Entre los personajes no solo vemos a una diversidad que va desde una mujer que ve el paso de su edad hasta un jesuita conquistador, sino también hay muchas formas narrativas. “Me interesaba jugar, divertirme mientras escribía el libro, arriesgarme a explorar técnicas narrativas, diferentes estructuras del cuento. Hay uno que tiene una estructura dramatúrgica, hay otros que son simplemente puro diálogo, sin acotaciones; hay otros que hacen brincos en el tiempo y cambios de perspectiva, que son más propios de la novela".

"Es decir no hay un modelo a seguir en los cuentos, que es a veces lo que me cansa en algunos libros de cuentos, que parece que todo se repite, todos están diciendo lo mismo. En este libro uso muchas estrategias narrativas y distintas, y también géneros. Hay ciencia ficción, realismo, fantasía, hay de todo”.