Danza Joven de Sinaloa refresca su energía con dos nuevos integrantes

Sinaloa, México. La pandemia de covid-19 ha significado un antes y un después para la vida de muchas personas. Esa es la misma situación que viven al interior de Danza Joven de Sinaloa, que en los últimos meses y de regreso a los ensayos, han recibido a dos nuevos integrantes, Tiffany Orozco y Maximiliano Corrales, un suceso que supone el inicio de una serie de cambios que busca concretar la compañía.

“De entrada es refrescar la energía de la compañía. El covid trajo una pausa un poco compleja, trajo un montón de preguntas y que justo se respondían en refrescar la energía aquí dentro”, expone Carlos Zamora, director del grupo.

Nuevos integrantes

En conversación para DEBATE, Maximiliano Corrales comparte que su llegada a Danza Joven de Sinaloa se dio de manera inesperada. El bailarín, que ya conocía la compañía desde hace tiempo y tenía una relación de amistad con algunos de sus integrantes, fue invitado a participar en una pieza escénica.

El joven de 26 años viajó a Culiacán, una ciudad que confiesa al inicio no le gustaba para nada por su ritmo, en comparación a la tranquilidad en que vivía en Cosalá. “Cuando llegué aquí a Culiacán, Culiacán me recibió muy bien, yo nunca me había quedado tanto tiempo, solo me quedaba dos días y me regresaba. Estuve dos semanas y en ese tiempo fuimos interactuando más”.

Maximiliano Corrales se integró a Danza Joven de Sinaloa mediante una invitación.

Corrales, quien pasaba por un mal momento laboralmente pues su empleo ya no llenaba sus expectativas, fue invitado finalmente a obtener un lugar dentro de la compañía. “’Yo realmente lo que quiero es bailar, quiero estar en una familia, en un equipo de cierta forma encaminado hacia la danza, y qué mejor forma que con ustedes’”, recuerda que le dijo a Carlos Zamora.

“A mí realmente Culiacán me sorprende mucho porque pasa un día y sientes que pasa una semana, porque haces demasiadas cosas. Para mí siento que han pasado meses y solo ha pasado un mes. Todo me ha recibido muy bien, la compañía, me ha acogido muy bien la ciudad y eso me ha hecho desenvolverme de mejor manera como bailarín y como creador. Estoy agradecido de estar aquí”, apunta sobre su reciente ingreso.

La indecisión no fue muy diferente para Tiffany Orozco. Tras salir como egresada de la Escuela Superior de Danza del Instituto Sinaloense de Cultura, la joven partió a la Ciudad de México, donde trabajó en diferentes compañías.

“En la UNAM me pasó algo muy chistoso. Llegué a la Ciudad de México y me pasó lo mismo que a Max: para mí era un caos total la ciudad, el ritmo, la vida, el metro. Pero sentías este refugio al llegar al espacio con tus compañeros. Y justo cuando sale la convocatoria dije: ‘Claro, esta es mi casa, por qué le voy a negar la oportunidad a una compañía de la escuela de donde yo salí”, comparte la chica de 25 años, quien ingresó a través de una convocatoria.

Orozco cuenta que no se sentía convencida con la idea de regresar a Culiacán, pues una parte de ella lo sentía como retroceso. “Decir ‘bueno, salí de aquí, ya brinqué a otra ciudad, ¿por qué me voy a regresar?’. Pero después pensé ‘ultimadamente, ¿eso qué?’. Yo sé que al estar aquí, Culiacán me iba a recibir como un hogar, y si ya la Ciudad de México no me estaba dando lo que es un hogar, porque en la segunda compañía en la que yo estuve nos tocó lo del covid y todo estaba patas pa’ arriba, dije ‘necesito volver a establecerme en un espacio donde yo me sienta segura’. Segura como bailarina, como creadora, donde pueda opinar, donde pueda tener charlas de decir ‘¿qué piensas de esto?, ¿qué viste’, ¿en qué me puedes o te puedo ayudar?’. Y así sucede aquí en la compañía”.

Tiffany Orozco tiene un par de semanas en Danza Joven de Sinaloa y fue seleccionada a través de una convocatoria.

Aunque al inicio sintió nervios por reencontrarse con sus maestros, desde el día 1 decidió vivir la aventura. “El proceso ha sido muy enriquecedor y un apapacho volver a Culiacán, y decir ‘vengo con otra mentalidad, después de haber salido de la ciudad y regresar a establecer las ideas que tengo, que enriquecí allá y poder regresarle algo a mi ciudad, a mi escuela”.

Energía fresca

Carlos Zamora comparte que conocía tanto a Tiffany Orozco como a Maximiliano Corrales de forma personal, a ella como alumna y a él como compañero de trabajo en algunas propuestas escénicas. Apunta que ambos poseen potencialidades para refrescar a Danza Joven de Sinaloa.

“Tiffany ha crecido en otras dos compañías y de una competencia muy importante; y Max además tiene experiencia como maestro y como performer. De cierta manera algo que he querido agregar un poco a la Compañía es el trabajo de riesgo y de teatro físico: Maximiliano hace break dance desde antes de hacer danza contemporánea y Tiffany desde que estaba en la escuela mostró muchas capacidades acrobáticas y sobre todo de apertura, de enfrentar riesgos, estar abiertos a experimentar y aventarte. Es una de las características que la compañía ha tenido, pero que es necesaria para refrescar la energía”, puntualiza.

Mario Edén Cázares, Maximiliano Corrales, Edylin Zataráin, Carlos Zamora, Tiffany Orozco y Berenice Arias, integrantes de Danza Joven de Sinaloa

Tiffany Orozco cuenta que estas primeras semanas los integrantes se han complementando bajo el efecto dominó, donde todos intentan aportarse energía. “Todos los cuerpos vibran y a partir de esa vibración se contagian, integrarnos como en un combo muy interesante de equilibrios energéticos”, agrega Carlos Zamora.

Por su parte, Maximiliano Corrales señala que su equipo tiene el poder de actuar como una familia, algo que no se ve en cualquier compañía. “Creo que esa es la parte fundamental de este núcleo, el amor que nos tenemos, el apoyo y la confianza”.

