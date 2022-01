Datos curiosos que no sabías sobre la Plazuela Rosales, ubicada en Culiacán, Sinaloa

Desde su construcción hace más de 120 años, la Plazuela Rosales no ha dejado de ser un punto de encuentro para los culiacanenses, que acuden a diversas horas del día para esparcirse y conversar bajo la sombra de las palmeras, lo que convierte a este lugar en uno de los más emblemáticos de la capital sinaloense.

El quiosco que se encuentra actualmente en la Plazuela Rosales no es el original . El quisco original fue fabricado en la fundidora de Mazatlán y actualmente existe una réplica de él en la plazuela de Álamos, Sonora.

Culiacán.- Sin duda la Plazuela Rosales es uno de lus lugares más emblemáticos de la capital de Sinaloa , escenario de acontecimientos históricos y cotidianos. Por ello aquí te compartimos algunos datos curiosos que no sabías sobre la Plazuela Rosales de Culiacán .

