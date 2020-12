¿De qué trata la historia que presenta el cuento "La tinta roja"?

"La tinta roja" es un cuento infantil escrito por la autora mexicana Elizabeth Rojas Samperio, el cual está destinado a niños y niñas de primaria. Este peculiar cuento, narra la historia de Mariano y Roberto, dos niños que deciden aventurarse al ingresar por la noche a la escuela en la que estudian, con el propósito de recuperar los cuadernos que dejaron olvidados. (6° de primaria Aprende en Casa II: preguntas y actividades 14 de diciembre).

Los protagonista de este cuento, Mariano y Roberto, se habían reunido por la tarde para estudiar, sin embargo, al buscar dentro sus mochilas se dieron cuenta que faltaban sus cuadernos, por lo decidieron regresar a su colegio a altas horas de la noche, con el fin de recuperar sus pertenencias, pues tenían que entregar una tarea muy importante para sus calificaciones al día siguiente.

Estaba anocheciendo y los niños aún no lograban recordar de qué se trataba la tarea. Mariano había pedido permiso a sus padres para quedarse a dormir en casa de su compañero y aprovechar para hacer los deberes juntos. No obstante, no contaban con que eso no sería imposible sin sus cuadernos de trabajo, pues nada importaba más que los apuntes de la clase que ellos contenían.

Roberto se quedaba solo en casa todas las tarde, esto debido a que su mamá trabajaba hasta muy noche. Fue por eso que aquella tarde, al sentirse solo y desesperado, se le ocurrió la idea de ir a la escuela sin que nadie se diera cuenta para tomar los cuadernos que habían dejado olvidados en el salón y así poder terminar la tarea.

Sin embargo, Mariano se negó de inmediato, afirmando que era demasiado noche para ir a la escuela, y que seguramente, el lugar ya estaría cerrado, añadiendo que ni siquiera sabía con certeza en qué lugar del salón de clases había dejado los cuadernos. Aún así, Roberto lo convence y deciden comenzar la aventura.

El muro del colegio era demasiado alto, y a pesar de que lo habían saltado antes para ir por la pelota cuando se iba a la calle, ahora resultaba más complicado saltarla de afuera hacia adentro sin el apoyo de todos sus amigos, quienes ayudaban como soporte para lograr la hazaña.

Cuando por fin lograron ingresar a la escuela, comenzaron a escuchar chillidos los cuales les pusieron rápidamente los pelos de punta, pero se tranquilizaron al pensar que se trataba de simples ratas.

De repente, el silencio se apoderó del lugar, pero en el fondo se percibió una voz. Pese a esto, Roberto y Mariano continuaron buscando sus cuadernos en el salón de clases, cuando de repente una luz los alumbró. Se trataba de un ladrón, quien al ver a los niños, sacó una filosa navaja, tomando a Roberto por el cuello.

Al dar las siete y media de la mañana, Don Chuy abrió la puerta del colegio. El piso del salón de sexto B se encontraba manchado con tina roja y el pizarrón estaba rasguñado. El guardia no entendía lo que había ocurrido. Sobre la banca de Roberto, alguien había dejado una navaja manchada con gotas de tinta roja, pero no había nadie en el lugar.

Los dos niños habían salido de casa adormecidos, tenían la boca seca y sus corazones acelerados. La mamá de Roberto ni siquiera se había dado de su escapada y ya los estaba apurando para ir a la escuela. Ellos se miraban sin pronunciar una palabra.