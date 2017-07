“Decíamos que no podía ser tan buen escritor" señaló Batis

Aunque no da nombres, Huberto Batis sostiene que era vox populi el tema

CIUDAD DE MÉXICO; (El Universal).- La autenticidad de los textos que firmaba José Luis Cuevas llegó a ser puesta en duda por intelectuales y artistas en distintos momentos, recuerda el periodista Huberto Batis, quien fue jefe de redacción y director del suplemento Sábado de unomasuno, por invitación de Fernando Benítez.

“Yo entonces no estaba cerca ni de Benítez ni de Cuevas. Así que no podría dar opinión cercana, fresca. Lo único que te digo es que eso se decía. Nos deslumbraba su escritura y poníamos en duda que él los pudiera escribir. Se decía que José Gómez Sicre lo protegía, pero no que le escribiera los textos”.

Huberto Batis, periodista sostiene que era vox populi el tema de que Cuevas no era autor de los escritos que lo hicieron famoso, (Foto: gob.mx)

Aunque no da nombres, Huberto Batis sostiene que era vox populi el tema: “Todo mundo decía que no podía ser Cuevas”. Dice que desconoce si el propio Benítez o el escritor Carlos Monsiváis o el artista Vicente Rojo lo supieran.

—Usted dice “era vox populi” ¿quién lo decía?

“Todo mundo... Todo mundo. No te puedo decir”.

—¿Qué opina de que se hiciera pasar por autor de los textos?

“Es una pillería”.