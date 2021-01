"Decidí aclarar las cosas": Plácido Domingo

Ciudad de México.- Plácido Domingo reapareció en Salzburgo en agosto pasado para ser galardonado por su carrera, tras superar el coronavirus.

Había pasado entonces casi un año desde que estallaran las acusaciones de acoso sexual en su contra por una veintena de mujeres, lo cual ha negado reiteradamente. Defendió su inocencia tras una disculpa inicial que fue entendida como un "mea culpa" pero que el cantante se apresuró a corregir, y aseguró que nunca fue su intención lastimar ni ofender a nadie.

"Sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie", declaró en ese momento.

A un año de esa declaración, expresa ahora: "Cuando me enteré que tenía el Covid era consciente de que corría un gran riesgo por mi edad. Entonces me prometí a mí mismo que si salía bien de ésta no podía permanecer más en silencio, porque la imagen que se había creado de mí en esos meses en los medios de comunicación estaba totalmente distorsionada. Y así decidí aclarar las cosas".