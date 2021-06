Dedicarte al arte requiere de mucha disciplina: Daniel Moreno, pintor

Culiacán, Sinaloa. “Dedicar tiempo y disciplina son fundamentales para perfeccionar la técnica de la pintura”, expresó el pintor Daniel Moreno al participar como invitado al programa con que la Unidad Académica Escuela de artes Plásticas nutre la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura.

En evento transmitido vía Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS respectivamente, Daniel Moreno detalló estar trabajando actualmente con el tema del objeto: “acabo de terminar una serie de tres pinturas y otra serie que está inconclusa, pero en las dos series tratan sobre el objeto.

Así mismo, dijo que la inspiración surge generalmente de autores de libros, “pero visualmente siempre me ha influenciado la pintura de Guillermo Lorca, chileno y Eloy Morales, español, además de ser un apasionado de la lectura.

Acompañado de Alexandra de la rocha en la conducción, el también egresado de la Escuela de Artes Plásticas detalló que es difícil adaptarse a los tiempos modernos, porque quien se quiere dedicar al arte, debe pulir tanto una técnica y requiere de muchísimo tiempo, pero se puede trabajar con temas conceptuales en la pintura.

Respecto a las sensaciones a proyectar su obra dijo tener el gusto de crear una atmósfera enigmática y misteriosa, pese a ser temas muy concretos, le gusta escuchar o ver otras perspectivas del espectado, me gusta observar y escuchar reacciones”.

Por último, manifestó que le ha tocado conocer a muchos estudiantes y artistas que piensa que dejan de lado la pintura porque es algo muy complejo; “pero realmente es algo que lleva muchísimo tiempo poder pulir la técnica, si te gusta mucho la pintura, no la dejes, te va a tomar mucho tiempo, pero tendrás finalmente tendrás un resultado al pasar del tiempo; es como una carrera que las personas que no están en el mundo del arte no lo saben o no lo piensan, pero el dedicarte al arte requiere de mucha disciplina, si te gusta, las puertas se terminan abriendo solas.



