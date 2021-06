Delfos Danza Contemporánea se reinventa con segunda versión de 'La consagración de la Primavera,

Culiacán, Sinaloa. En una versión videográfica de alta calidad, Delfos Danza Contemporánea presentó este domingo su segunda versión coreográfica de “La consagración de la Primavera”, del compositor ruso Igor Stravinski, acompañada con comentarios de importantes críticos nacionales, que la consideran un parteaguas en la dancística mexicana y una reinvención de Delfos, que rompe así sus propios paradigmas.

El video fue transmitido virtualmente, y puede verse a través de Facebook del Instituto Sinaloense de Cultura, del Festival Internacional de Danza José Limón y de Danza Joven de Sinaloa, así como en Cultura Sinaloa, en YouTube, como parte del Festival Internacional de Danza José Limón 2021 en Línea, que se realiza a su vez en el marco del Festival de Primavera 2021 “Arturo Castañeda Dueñas”.

La obra fue estrenada en junio de 2013 en el Palacio Nacional de Bellas Artes y presentada en el Festival Cultural Sinaloa, en octubre del mismo año, para celebrar el centenario de esa obra orquestal. En el video, previo a la obra, vertieron sus opiniones los especialistas en danza Rosario Manzanos, Eduardo Lamas y Eleno Guzmán Gutiérrez.

Rosario Manzanos, Premio Nacional de Danza José Limón en su momento, dijo que le tocó ver las dos versiones de “La consagración de la Primavera” con Delfos, y cuando la primera vez escuchó que iban a montarla, “me dije ‘qué atrevidos, cómo creen que van a poder con la música de Stravinski, con una partitura tan rigurosa’… Pero lo hicieron.,.. Y cuando me dijeron que preparaban una segunda versión me dije: ‘Y ¿ahora qué van a hacer?’”.

“Pero el resultado fue fantástico, agregó, yo no le llamaría danza, sino un teatro físico muy bien coreografiado, sin margen de extravíos… Estábamos frente a un espectáculo totalmente diferente a todo lo visto en ellos, quedé muy complacida… Lo importante de un artista contemporáneo es que no sean complacientes, aunque hayan encontrado la fórmula de ser exitosos, no están dormidos en sus laureles”.

A su vez, el promotor cultural Heleno Guzmán Gutiérrez, habló como espectador de danza y dijo que “cuando vi esta pieza, sentí que Delfos estaba rompiendo con su propio paradigma... Es una pieza que me dejo en shock por varios días; vi un Delfos que se reinventaba, en un momento de revolución interna como colectivo, en busca de una posible nueva estética, lo cual era mu revitalizante

“Son las dos caras de una misma moneda, la armonía y el orden por un lado y el caos y la locura violenta por el otro”, dijeron en 2013 Claudia Lavista y Víctor Ruiz, codirectores de la compañía Delfos, antes de presentar su versión del “Bolero”, de Ravel, y “La Consagración de la primavera”, de Stravinski, estrenada en julio de 2013 en el Palacio de Bellas Artes y en octubre en Culiacán.

La obra recurre mucho al teatro, más que a la danza, pero todo es parte de la misma expresión corporal, y desde las primeras imágenes, el caos empieza a tomar forma con la escena del sillón, que empiezan a disputarse unos a otros, hasta que se convierte en una alegoría de la lucha por el poder, que se va repitiendo en las escenas siguientes: Sexo, alcohol, poder, crímenes, robo, golpes y hasta un encintado.

Todo en conjunto parece una escena de la vida moderna, una obra altamente transgresora que impactó fuertemente en el público, por su crudeza, la violencia y la locura de una sociedad que pierde sus valores y se ha degradado por completo.

