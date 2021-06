Dennis Kailing compartirá en Los Mochis experiencias de su viaje al mundo en bicicleta

Los Mochis, Sinaloa.- Un buen día del año 2015, el joven Dennis Kailing salió en bicicleta de su natal Gelnhausen, un pueblo alemán, para emprender una gran aventura que lo ha convertido en un ciudadano del mundo.

A sus 24 años, después de haber cursado su carrera de ingeniería civil, se planteó como proyecto de vida recorrer el mundo en bicicleta. Y después de 5 años, todas esas experiencias recogidas en esta increíble travesía, ahora las compartirá con los mochitenses en su película Bicitando el mundo, que será proyectada de manera gratuita en la Sala 3D del Trapiche Museo Interactivo en la ciudad de Los Mochis este viernes a las 17:00 horas.

Durante entrevista exclusiva para Debate, Dennis Kailing comparte todas esas vivencias, y la promoción de su película que se estrenó en el 2020 en Alemania, con 70 mil espectadores, y después de la pandemia de Covid-19 cuando se cerraron todos los cines, se proyectó en espacios al aire libre, y ahora se estrena la versión en español con voz original del narrador profesional mexicano Yeisuan Pérez Trujillo.

Mi motivación es explorar y disfrutar la vida, conocer culturas y países, conocer la raíz real de cada pueblo, de cada país, no solo lo turístico”.

Comparte que su viaje se ha financiado con sus ahorros de años de trabajo.

La película Bicitando el mundo será proyectada de manera gratuita en la Sala 3D del Trapiche Museo Interactivo en Los Mochis. Foto: Cortesía

¿Qué carga en la bicicleta?

Cinco bolsas que fui cargando con ellas por el mundo. En una guardo latas de atún, totopos, cacahuates y otros frutos secos, alimentos ligeros que me permiten avanzar sin dificultades. En otra cargo algo de ropa, y otras cosas personales. En otra guardo herramientas para reparar la bicicleta y en otra más me acompañan mi cámara digital Réflex y un dron para las filmaciones.

En estas cinco bolsas cabe toda mi vida, contienen lo necesario para vivir”.

Su compañera de vida es una bicicleta de acero en la que cargaba 50 kilos de equipaje y lo sostuvo con 135 kilos, para seguir lo que en un inicio fuera un hobbies en su vida, y ahora se ha convertido en una profesión: el cine, abundó el joven ciclista alemán trotamundos.

¿Qué lugares le impresionaron más y que percances sufrió durante el viaje?

Europa tienen historia interesante y edificios antiguos, pero los paisajes más interesantes están en Asia y América, aquí, paisajes verdes, naranjas, secos... En Indonesia choqué con una motoneta y se me dislocó la muñeca de la mano derecha, estuve lesionado por dos meses, ese ha sido su único accidente, pero en casi todo el mundo la gente me ha ayudado y ha mostrado interés por un europeo que viaje en bici.

El viaje

Dennis Kailing explica que su viaje inició en Europa y continuó por Asia, por Turquía, Irán, Birmania, Indonesia, hasta Sídney, Australia, luego cruzó el Pacífico por vuelo hasta Estados Unidos, en Seattle, para continuar en Panamérica, México, Centroamérica, América del sur, hasta Río de Janeiro en Brasil.

En la segunda gran vuelta cruzó el Atlántico hasta Marruecos y en la última etapa regresa a su país por España, Francia hasta cerrar el círculo en Alemania en el verano del 2017, para editar la película.

Fueron 43 mil kilómetros recorridos durante 76 días, en 41 países. Una película sobre la libertad, los encuentros y el lenguaje de las sonrisas.

¿Qué países han sido los más hospitalarios con usted en esta viaje por el mundo?

La gente de Irán me ha acogido de forma impresionante, y los países latinoamericanos como Colombia y México me han tratado muy bien, a pesar de que Sinaloa es estigmatizado por el narcotráfico, su gente es muy hospitalaria, me gusta mucho ahora tengo muchos amigos aquí.

Los mexicanos son muy chistosos y siempre quieren hacer fiesta, me gusta cómo ven la vida... me ha impresionado sus pirámides mayas, su cultura, sus paisajes, al igual que los de Estados Unidos, me gusta su optimismo de ideas nuevas.

Nuevo proyecto

Después de permanecer tres meses en México promocionando la película que culmina en esta ciudad de Los Mochis, Dennis regresará a Alemania para la temporada de cine al aire libre, de nuevo recorriendo las ciudades.

Pretende hacer otro viaje en bicicleta por el mundo, pero aún tiene que madurar la idea.

Me siento en casa en todo el mundo, no soy nervioso, me gana la curiosidad”, puntualizó.

