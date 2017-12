Despido el año con gratitud

Mazatlán. El barítono José Manuel González Caro, ganador de la 35 edición del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 2017, brindó una entrevista que revela cómo vivió este año y qué proyectos tiene para el 2018. También compartió detalles de cómo celebra la Nochevieja en compañía de las personas más importantes en su vida.

Este cantante potosino tiene 29 años y hace unos días, un reconocido diario nacional lo tomó en cuenta en sus páginas para posicionarlo como una de las jóvenes promesas musicales de México.

¿Cómo despide el 2017?

Con mucha gratitud ya que para mí fue un excelente año, fue lleno de muchas satisfacciones personales y profesionales, y con mucha esperanza de que este 2018 venga cargado de muchos retos, proyectos y sorpresas.

El barítono despide el año con gran éxito.



¿Cómo celebra la Nochevieja?

Nochevieja es una fecha de estar en familia. Siempre acostumbro a pasarla con toda mi familia, en casa disfrutar una muy buena cena y un muy buen vino, y en algunas ocasiones nos acompañan algunos amigos para celebrar juntos. Generalmente cenamos después de las 12:00 después de habernos dado un abrazo de año nuevo.



¿Cuáles son sus deseos para el 2018?

Uno de mis deseos principales es seguir cantando, estar preparándome constantemente para mejorar cada día como persona y como cantante, de esa manera le brindaré a mi público una mejor voz e interpretación.



¿Qué proyectos tiene para el 2018?

Tengo en puerta ya varios conciertos tanto en Sinaloa como en otros estados, además de audiciones y concursos internacionales.



¿Tiene algún ritual para recibir el Año Nuevo?

Sí, generalmente comemos las tradicionales 12 uvas acompañadas con los 12 deseos, así como usar alguna prenda nueva.



¿Vocalmente cómo se siente?

Me siento muy bien. Ahora en estos días que he la he pasado en mi casa he estado descansando un poco mi instrumento después de este año tan lleno de trabajo.



¿Cómo se siente de ser considerado una de las mejores promesas musicales jóvenes de México?

Me siento muy honrado por tan gran distinción. Me siento muy contento por considerarme así, así como también me siento con un gran compromiso.



Anécdota con Plácido Domingo.

Fue este año que tuve la oportunidad de estar en un concurso en Valencia, donde pase un filtro de 140 cantantes de todo el mundo. Este estaba dividido en tres eliminatorias. Una de ellas fue un workshop, que fue una serie de pruebas, entre ellas de solfeo, actuación y canto, obviamente, y ya de ahí, solo pasamos 12 a la final. Esta se celebró en la sala principal del Palau de les Arts. Los jueces fueron Plácido Domingo, Davide Livermore, Joan Matabosch, entre otros. Recuerdo que Plácido me dijo que (tenía) muy bella voz, que había hecho un excelente trabajo, y al final me dijo “estos mexicanos” [en tono orgulloso].