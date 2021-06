Destaca el mexicano Eduardo Martínez en concurso de canto lírico en Italia

Sinaloa, México. Orgulloso y satisfecho es como concluye el barítono mexicano Eduardo Martínez su participación en el 19 Concurso Internacional de Canto Lírico Ottavio Ziino, en Italia, una competencia de la cual resultó ganador de tres premios.

Gran experiencia

En entrevista para DEBATE, Eduardo Martínez comparte que desde el inicio de su carrera siempre ha estado preocupado por revisar cuál es el siguiente paso y a dónde va a moverse. “Mientras estábamos el año pasado en una pandemia en la que todos los teatros cerraron, en la que todo era muy incierto y aún sigue muy incierto, encontré una convocatoria a un concurso de canto italiano al cual apliqué”, cuenta sobre su llegada al Concurso Internacional de Canto Lírico Ottavio Ziino.

El originario de Los Cabos, Baja California Sur, revela que, en medio de la pandemia, grabó un aria de ópera con una pista. Además, pagó una inscripción que apunta “no fue nada barato” desde la perspectiva de la economía en México. “Yo voy poniendo semillas como si plantáramos árboles en un bosque, esperando que crezca un gran árbol, pero si no llegan las lluvias eso no va a pasar. Yo llegué y dejé la semilla en este concurso y me avisaron a los meses que había llegado a la semifinal”.

A pesar de la emoción que el joven mexicano sintió con la noticia en octubre pasado, varios factores parecían oponerse a su participación, como el tener que partir en dos semanas a Europa, la falta del dinero para el viaje y las restricciones para salir del país. Sin embargo, pronto fue notificado que el concurso se llevaría a cabo este mes de junio.

Para el Concurso Internacional de Canto Lírico Ottavio Ziino se realizaron varias fases, algunas en el teatro de La Scala, en Milán; el teatro Real, de Madrid; entre otros, de donde se seleccionaron los participantes. Eduardo Martínez entró en la modalidad online y fue seleccionado para las primeras eliminatorias. Así, 77 cantantes fueron convocados para la semifinal en Roma, Italia, con una audición a puerta cerrada.

Eduardo Martínez formó parte de las filas del Taller de Ópera de Sinaloa.

Finalmente, el exintegrante del Taller Ópera de Sinaloa se convirtió en el único mexicano en llegar a la final el pasado lunes, una experiencia que encuentra “gratificante”. “Se hizo un concierto de gala, a piano, con público para que la gente votara por quién le gustó más. Cantamos los 12 cantantes, al final fui el único mexicano, pero es interesante ver que en este concurso eran 10 italianos en la final y solamente éramos dos latinos, el argentino Germán Alcántara, un gran cantante que acaba de terminar en el Royal Ópera House, y su servidor, que estudia en México y viene acá para representar al país”.

Martínez agrega que además de felicidad y orgullo, el llegar a la final le inspira a seguir tratando de ser mejor, como todos los cantantes de ópera. “No basta con que eres el mejor y se acabó, es una preparación constante en la que no dejas de aprender nunca en esta carrera. Esto me inspira principalmente a trabajar en el extranjero, a venir a los estudios de ópera, a aprender muchísimo más, mejorar en muchos aspectos que entre más vas avanzado, más exigente te tienes que volver con la calidad que ofreces al momento de cantar”.

Impulsos en su carrera

Eduardo Martínez inició sus estudios de canto bajo la tutela del barítono mazatleco Armando Piña y ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla), grupo del que formó parte durante dos años. Precisamente agradece al TAOS y al México Opera Studio (MOS), al que hoy pertenece, por su ayuda. “Estoy agradecido con todas las instituciones que me han abierto las puertas para prepararme, para foguearme, para poder hacer lo que más amo en esta vida, que es cantar. Gracias al Taller de Ópera de Sinaloa que me abrió las puertas con tan solo 15 años de edad. Gracias al México Opera Studio por permitirme desarrollarme”.

El barítono espera que su experiencia en el Concurso Ottavio Ziino, donde resultó ganador del Premio Revelación Juvenil (Voz Lírica Emergente), el Premio de la Crítica (otorgado por la hija de Ottavio Ziino) y una beca para un programa de verano en Italia con la soprano Renata Scotto; sirva a los talentos emergentes en el campo de la ópera para crecer.

Espero que eso no me sirva solamente a mí, sino a todas las personas que están empezando y tienen miedo, a decirles: ‘háganlo, salgan, apliquen’. Siempre le digo a mis compañeros que lo peor que te pueden decir es ‘no’ y el no ya lo tienes asegurado si no mandas nada.

Eduardo Martínez dice que “México es un país lleno de talento, de buenos cantantes y músicos, intérpretes apasionados, desgraciadamente nuestro Gobierno o las instituciones no apoyan lo que se debería”. En ese sentido, espera que la cultura y, por supuesto, el negocio de la ópera, sigan creciendo. “Espero que en un futuro se vean más óperas en México, se haga una verdadera cultura del canto lírico mexicano, porque tenemos un país lleno de voces preciosas. Espero que pronto haya una explosión más grande de la que ya está empezando a haber”.

