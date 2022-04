Día Internacional del Libro: Escritores mexicanos hablan de los libros que los han marcado

Sinaloa, México. Un escritor no sería lo mismo sin los libros que le han forjado. El encuentro con figuras clásicas como Edgar Allan Poe, que nos adentra en lugares oscuros de carácter gótico; o toparse con las historias de la sinaloense Inés Arredondo, que resignifica la geografía y le da un carácter universal a su narrativa; o la capacidad inventiva de mexicanos como Juan Rulfo, fueron algunas de las primeras lecturas de autores mexicanos, y que no solo los inspiraron a seguir su camino como lectores, sino a convertirse igualmente en escritores.

En el Día Internacional del Libro, Norma Lazo, Rodrigo Ramírez del Ángel y Sergio Ceyca comparten cómo nació su pasión por los libros y hablan de aquellos que dejaron huella en ellos.

Norma Lazo | Veracruz

Norma Lazo es narradora, ensayista, y editora.

"La primera vez que me sentí atraída por un libro fue en casa de mi abuela. Era una edición de las Historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. La pasta era gruesa y las hojas delgadas y con cierta transparencia como el papel albanene. Quise ese libro para mí, pero no lo leí inmediatamente. Se convirtió en una especie de tesoro que guardaba en mi ropero bajo llave.

Tiempo después, cuando mis padres perdieron nuestra casa, nos fuimos a vivir a la casona vieja de la abuela. Allí encontré una caja de libros que había dejado uno de sus inquilinos. Se trataban de libros de horror: Stephen King, Las leyendas de Bécquer, Lovecraft, Matheson, Bram Stoker, Mary Shelley, etc. Entonces empecé a leerlos en aquella casa salida de una novela gótica, no por el tipo de arquitectura, sino por los pasillos largos y oscuros, las escaleras de madera que rechinaban, los techo altos con telarañas y el palomar al cual llegaba de vez en cuando algún murciélago. Tuve el escenario perfecto para esos libros, y decidí que sería como ese señor de levita y rostro melancólico apellidado Poe.

Tenía nueve años. Esa idea de mí como Poe cambió a los dieciséis, cuando la madre de unos amigos me dio a leer El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. Sin duda, fueron esos dos libros y dos autores los que terminaron de definir mi vocación y este amor por los tesoros de papel".

Sergio Ceyca | Culiacán

Sergio Ceyca es escritor y editor.

"Un libro que llegó a mi vida para cambiarlo todo, para modificar mis planes, fueron los Cuentos completos, de Inés Arredondo. Muy en específico, Río subterráneo. Creo que fue la primera vez que vi las posibilidades de lo que una persona que nació en nuestra misma ciudad podía crear y alcanzar con su literatura: hacer que lo local (los ríos que atraviesan Culiacán, el centro de la ciudad recorrido por Mariana, los paraísos de Eldorado) tuviera una cualidad de universal.

Que uno no tuviera que acercarse a las historias que ocurren en las grandes ciudades. Creo que esa es una de las tareas de la literatura: no solo permitir el viaje a latitudes desconocidas, sino también resignificar y alterar la manera en que vemos las calles que nos rodean".

Rodrigo Ramírez del Ángel | Veracruz

Rodrigo Ramírez del Ángel es un novelista y periodista.

"Desde niño, al ver una caricatura, aparte de disfrutarla, imaginaba ser su creador. Empecé a dibujar, pero pronto caí en cuenta que mi mayor gozo era contar historias a través de mis dibujos. También, desde temprana edad, mi madre nos leía libros no tan infantiles como Moby Dick y El retrato de Dorian Grey.

Pero los catalizadores que en retrospectiva puedo ver que me adentraron a la literatura fueron dos, y todos sucedieron en el lapso de un par de años: un maestro que me regaló, por razones que ya no recuerdo, Crónica de una muerte anunciada, del Gabo, que me pareció fascinante, y leer Pedro Páramo y maravillarme por la creación de ese Comala rulfiano y sus murmullos. Me sentí inspirado al conocer esas posibilidades y formas de crear mundos. Soñaba con alguna vez escribir novelas como esas, dinámicas, profundas y estéticas.

Algunas historias que me han dejado huella en diferentes etapas de mi vida son: Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, de Borges; Pálida luz en las colinas, de Ishiguro; La biblia vaquera, de Carlos Velázquez; Kitchen, de Banana Yashimoto y El mar, de John Banville. Repasando mi pasado confirmo que existe y ha existido una necesidad primal en mí de leer y contar historias. Espero saber en algún momento el porqué".