Edgardo Román deja un gran legado en el cine y televisión de Colombia

Bogotá, colombia.- El actor y profesor de teatro Edgardo Román, dejó un gran legado en el cine y la televisión de Colombia tras su fallecimiento el pasado viernes en Bogotá.

El colombiano de 71 años fue conocido a lo largo de su trayectoria por sus papeles en series de televisión y películas y por encarnar, entre otros, al caudillo Jorge Eliécer Gaitán.

"Lamentamos la muerte del reconocido actor de cine, teatro y televisión, Edgardo Román. Un artista que con su talento acompañó a muchas generaciones en nuestro país. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos", escribió el Ministerio de Cultura en Twitter.

En su extensa carrera en las tablas, la televisión y el cine Román imprimió un carácter particular a cada uno de los personajes que interpretó, especialmente al darle vida al caudillo Jorge Eliécer Gaitán, en la serie de televisión "Revivamos nuestra historia". Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá el 9 de abril de 1948, hecho que desató una ola de violencia partidista conocida como "El Bogotazo".

Román, que nació en Bogotá el 4 de agosto de 1950 y es el padre del también actor Julián Román, actuó en películas como "Ayer me echaron del pueblo" (1982) de Jorge Gaitán; "Cóndores no entierran todos los días" (1984) de Francisco Norden; "La estrategia del caracol" (1993) y "Águilas no cazan moscas" (1994) de Sergio Cabrera y "La toma de la embajada" (2000) de Ciro Durán, entre otras.

El polifacético actor hizo parte de más de 80 producciones de cine y televisión y es considerado uno de los estandartes de la industria audiovisual del país después de 40 años de trayectoria artística, según reseña HJCK, estación de radio privada colombiana, cuya programación es netamente cultural.

En televisión se le recuerda porque hizo parte de elencos como "Los pecados de Inés de Hinojosa", "La baby sister", "Amor a la plancha", "Los Reyes", "Hasta que la plata nos separe", y la serie de Televisión Española (TVE) "Operación Jaque" (2010).Igualmente participó en festivales internacionales de teatro como Maribor en Eslovenia, Cádiz de Madrid y funciones en Rusia, París y Australia.

También se destacó como docente de actuación en su laboratorio artístico teatral "Actuemos" y como director del grupo de teatro del Banco Cafetero durante cuatro años.

Román batallaba desde hacía años con un cáncer y su hijo Julián denunció varias veces en redes sociales que su papá no recibía atención médica adecuada por parte de la empresa de salud que lo atendía.