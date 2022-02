Eduardo Cerdán se inspira en las mujeres para el libro 'Los niños volvieron de noche'

Sinaloa, México. “A mí me cuesta más trabajo escribir sobre personajes hombres, porque no resultan convincentes en general”, sentencia el escritor Eduardo Cerdán, quien a lo largo de su carrera literaria ha tenido a personajes femeninos protagonizando sus historias y que nuevamente lo hace visible en su reciente libro de cuentos Los niños volvieron de noche (Nitro Press).

Lecturas sobre mujeres

14 relatos se reúnen en Los niños volvieron de noche, historias que Eduardo Cerdán no contemplaba juntar en una selección, sino que se hicieron de forma aleatoria y “cada cuento era un proyecto en sí mismo”. “Son un trabajo de más o menos seis años, obviamente no ininterrumpidamente, pero sí desde el primero hasta el último cuento que escribí. Ya que había escrito varios, me di cuenta que había una espina dorsal, que los unificaba de alguna manera y es así como surge el libro”, detalla.

La obra literaria se divide en tres partes: la primera de ellas compuesta por textos fantásticos, “donde hay en todos, más sutil o más evidente, metamorfosis”; la segunda parte es como un texto híbrido, con rasgos de ensayo y crónica, pero que tiene la intención del cuento; y finalmente los últimos son realistas “hasta llegar a uno de literatura negra”.

Pero el hilo que unifica a todos los relatos es la maternidad. “Pero no (vista) desde la madre, sino vista desde los hijos, sobre todo”, explica el autor. “Por eso la figura de los niños, porque siempre está en relación con esos vínculos primarios, para todo, que te forman para siempre, es una relación constante la que aparece en estos textos, la madre está al centro y alrededor deambulan de manera más o menos armónica los personajes”.

Los niños volvieron de noche (Nitro Press) está integrado por 14 relatos.

En su último libro, aún manuscrito, Cerdán ha comprobado que había muchas voces y personajes femeninos, y que los masculinos le cuesta trabajo construirlos. “Sí hay personajes masculinos, pero normalmente vistos desde otras miradas, como que esquivaba un poco eso. Creo que tiene que ver con una cuestión de formación, de cómo te relacionas con el mundo".

"Las voces que han construido las narrativas de mis mundos son mujeres, lo que he leído, sobre todo en la parte académica; me dedico a leer a mujeres, no como un proyecto de literatura escrita por mujeres, sino porque ha coincidido que me interesan, y desde luego me fascina que se nota una mirada distinta de lo hegemónico, del canon que nos han impuesto, que es el canon blanco heteropatriarcal [...] como son espacios de enunciación diferentes, pues proponen cosas distintas acerca de temas que ya se han contado”, agrega.

Voces que le inspiran

Eduardo Cerdán habla sobre las mujeres que le han inspirado en su escritura, a través de distintos aspectos. “Guadalupe Dueñas es fundamental, el tipo de cuento que hacía, algo que me gusta mucho es que cultiva el estilo, porque no me interesan las propuestas de escritura que no trabajen el estilo, porque una historia no lo es todo, sino es cómo lo estás contando y ella es una gran esteta de México. Carson McCullers fue para mí un deslumbramiento o Marguerite Duras, la amo muchísimo”.

Añade que leer a Lucía Berlín también le ayudó a tener una “enorme libertad” en su escritura. “El cuento es un género muy canónico en general, tiene como reglas muy bien plantadas y, claro, tiene sentido, porque nace de la tradición oral y todo es como muy intenso y no se permiten las gratuidades, pero ella desde el cuento estaba haciendo cosas muy diferentes, desde antes que se pusiera muy de moda la etiqueta autoficción, que nace en los 70 en Francia, Lucía Berlín estaba haciendo cuentos de su propia vida, transmutada o aunque a veces se enuncia a ella misma".

De cara a su futuro como escritor, el también editor tiene claros los retos que quiere asumir pronto. “Me he propuesto escribir relatos de mayor extensión y realistas lo mayor posible, porque sí tenía una tendencia clara, pero me parece un reto buscar esas historias más cotidianas [...] ahora quiero cosas más sutiles y más cotidianas. Ahora estoy leyendo mucho alrededor de la relación del humano con el perro y cómo se ha establecido eso desde los principios de los tiempos, y eso también es algo que quiero escribir, cómo nos relacionamos con esas otras inteligencias que no son humanas y que están también acompañándonos sin hablar, eso es bien padre de los animales, como recurso literario”.