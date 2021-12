Eduardo Martínez y Zyanya Cruz, del TAOS, brillan en la final del Concurso Carlo Morelli

Sinaloa, México. Los cantantes Eduardo Martínez y Zyanya Cruz, integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa, fueron reconocidos la noche de este martes en la final del XXXVIII Concurso de Canto Carlo Morelli al obtener tres premios especiales: el barítono se llevó las categorías de revelación juvenil y el Premio San Miguel de Allende; mientras que la soprano recibió el Premio del Público tras presentarse en el Palacio de Bellas Artes.

Grandes logros

Creado en 1980 en memoria del célebre barítono y pedagogo Carlo Morelli, este certamen brinda a los jóvenes cantantes mexicanos la oportunidad de exponer su talento y recibir diversos estímulos para el desarrollo de su carrera profesional. Sobre los participantes del TAOS, ambos fueron preparados por el barítono sinaloense Armando Piña.

En entrevista para DEBATE, Eduardo Martínez, de 19 años, dice que, además de sentirse contento, también está inspirado en seguir trabajando. “Muy agradecido con la vida, con las oportunidades que se van abriendo a esta edad. Me siento con la responsabilidad de seguir trabajando y mejorando, de seguir siendo mucho más crítico con el trabajo. Cantar en el Palacio de Bellas Artes, para mí es un honor y para cualquiera”, dice el barítono que en enero regresará a Italia para seguirse preparando.

Eduardo Martínez durante su participación en la final del Concurso de Canto Carlo Morelli.

Martínez se presentó con 'Los puritanos', de Vincenzo Bellini, una pieza que, aunque ya había interpretado, le impuso varios retos. Confiesa que durante su estancia en Italia tuvo la oportunidad de “aprender un poco más del estilo, del fraseo, de las dinámicas, tratando de hacer mi mejor esfuerzo”.

Precisamente, fue en dicho país europeo donde en junio pasado se convirtió en finalista del Concurso Internacional de Canto Lírico Ottavio Ziino, por lo que sus reconocimientos en Bellas Artes se suman a su éxito en 2021.

El joven apunta que no esperaba conseguir tanto a sus 19 años. “Platico mucho con Armando (Piña) que fue quien básicamente me descubrió y me dijo que podía hacer una carrera internacional: yo al principio no le creía nada, la verdad, más viniendo yo de un lugar como Los Cabos, donde la cultura de la ópera prácticamente es inexistente. Nunca me tocó escuchar un cantante de ópera, nunca me tocó ver una ópera, pero gracias a internet pude acercarme a la ópera por medio del video y nació este gusto por la música [...] si uno no lo intenta, no se arriesga, no lo da todo, pues se va a quedar con las ganas, así que prefiero hacerlo, equivocarme, caerme, aprender, levantarme y seguir trabajando”.

Con el Premio San Miguel de Allende surge la oportunidad de presentarse en dicha ciudad del estado guanajuatense, en el teatro Ángela Peralta y donde participará con el maestro Rogelio Riojas. “Al maestro Rogelio lo conozco, he tomado clases con él, pero no hemos tenido el gusto de hacer un recital juntos, entonces, para mí es un privilegio poder compartir un escenario con una persona con la personalidad que él tiene”.

Nueva oportunidad

Zyanya Cruz, de 26 años, tenía preparado participar en la gala final con una ópera contemporánea del siglo XX, de Leonard Bernstein. Sin embargo, por cuestiones de derecho de autor tuvo que cambiar de interpretación un día antes a 'Don Pasquale', de Gaetano Donizetti. “Esta aria la había cantado en la escuela, hace varios años [...] dije ‘voy a hacer lo mejor que está en mis manos’. Es una pieza muy jocosa, histriónica, muy coqueta. Dije ‘vamos a explorar y sacar todo el jugo que se pueda a esta obra’. Creo que el hecho de haberlo disfrutado fue lo que finalmente resultó el fenómeno artístico, que sucediera la magia. Sí trabajé lo técnico, concentrada con mi maestro Armando Piña, pero en el momento tienes que lidiar con tantas emociones”.

La soprano Zyanya Cruz se lució en el XXXVIII Concurso de Canto Carlo Morelli.

La soprano señala que recibir el Premio del Público fue inesperado. “Había probado suerte en este concurso en 2019 y no pasé ni siquiera el primer filtro. Desde que ingresé al Taller de Ópera de Sinaloa, desde que estoy bajo la dirección y la cátedra de Armando Piña, siento que mi carrera ha despuntado de manera abismal. La manera en que él, como cantante profesional, nos ha sabido guiar fue lo que hizo determinante mi avance en este certamen”.

Asimismo, añade que salió al escenario solamente a disfrutar. “La oportunidad de cantar en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Principal, me llenó de dicha inmensa. El premio fue como ese regalo de la vida de ‘aquí está la recompensa por tu esfuerzo, por tus lágrimas, por las veces que quisiste renunciar, por tantos sacrificios, por estar lejos de tu familia’. Fue muy hermoso, di lo mejor que tenía sin pretender nada, sin buscar opacar a nadie”.

Zyanya es originaria de la Ciudad de México y cuenta que, si bien tuvo oportunidades de hacer música allí, decidió probar suerte en el TAOS. “Estaba cerca de mi familia, pero no terminaba por sentirme plena y me sentía insatisfecha. Cuando surgió la oportunidad del Taller de Sinaloa fui a probar suerte y superó mis expectativas. Volver a hacer música, experimentar esta sensación tan placentera de disfrutar el arte mismo, eso fue lo que me motivó a irme y quedarme por allá”, y añade que solo una oportunidad internacional la haría salir de Sinaloa.