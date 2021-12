Educar desde el feminismo y el acto de amor de las lenguas, Joumana Haddad desde FIL Guadalajara

Guadalajara, Jalisco. - Cuando habló la poeta libanesa Joumana Haddad en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, pidió disculpas por lo que consideraba su mal español, dejando notar la dedicación a su venganza

“Las lenguas son importante para mí porque son plurales (…) son unas series de historias de amor fantásticas, porque cada lengua me permite explorar una parte de mí que la otra no me hubiera permitido y entonces sí, el existir por la palabra, el decir por la palabra. Porque cuando creces en un lugar donde te dicen tú no puedes pensar lo que estás pensando, tú no puedes decir o escribir lo que tienes ganas de decir o derecho de escribir, claro que las lenguas juegan un papel muy esencial o muy emancipatorio…no sé si estoy inventando palabras…”

Joumana Haddad habla siete idiomas y su primera poesía se llamó libertad. Cada que descubre palabras en otro idioma y logra la comunicación en una lengua distinta a la libanesa, le provoca nuevos sentimientos y el placer “casi sensual” por lograrlo.

Es por ello que la periodista, activista y escritora, menciona la importancia de aprender nuevos idiomas, como una forma de liberarse, como una venganza contra las restricciones del mundo a través de la lengua. Las analogías como armas o guerras dejan ver su infancia rodeada de violencia y sonríe al volverse a disculpar ahora por los sustantivos bélicos.

Joumana considera importante educar a las personas desde el feminismo. Esa libertad que te dan las letras se obtiene a través del respeto a la vida en comunidad, dejando de perpetuar conductas machistas o educación machista.

La poeta llamó a romper la educación de madres que generan machismos culturales, sino buscar los accesos equitativos de oportunidades, al menos en zonas donde el papel de la mujer juega un rol secundario.

Por tal razón, la artista libanesa considera que es necesario más mujeres en política, pues aunque la educación es una solución a largo plazo, es necesario que las mujeres tengan puestos estratégicos en el desarrollo de la política de los país para poder ejercer acciones que favorezcan una cultura sin violencia hacia la mujer