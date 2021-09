¡Ejemplo de vida! Ceni Angulo de Salvador Alvarado, la pintora que venció el cáncer

Guamúchil, Sinaloa.- Mamanchatte es como se define Ceni Angulo en el mundo del arte, quien tiene ya más de ocho años dedicándose al mundo de la pintura, donde plasma toda su pasión y le da color a su imaginación.

Ceni Angulo es oriunda de la comunidad Gabriel Leyva Velázquez (La Escalera), Salvador Alvarado, pero radica desde hace más de ocho años en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, lugar donde descubrió lo que es hoy. La artista plástica abre su corazón para compartir su amor a la pintura y su milagro de vida al haber vencido el cáncer de mama.

¿Cuándo surge la pasión por la pintura?

Desde pequeña me apasionaba pintar y hacer trazos, eso me llevó a estudiar diseño gráfico, pero cuando realicé mi primera exposición profesional fue en Los Cabos, hace como unos ocho años y dije: “Yo quiero vivir de esto, pintando”. Es ahí cuando me di cuenta, lo asimilé y me dije: “Yo me subí a este tren y este tren es para mí, aquí me quiero morir”. Se puede detener en algún momento de mi vida, como me pasó hace algunos años con una situación que viví, pero retroceder jamás. Es mi vida pintar.

¿Por qué el enfoque hacia los gatos?

Precisamente fue en Los Cabos cuando me di cuenta de mi amor por los gatos, ya que me pidieron una exposición de categoría libre y me dijeron “tráete dos”.

Sin darme cuenta vi que las dos llevaban dibujados gatos, una era una mujer amamantando un gato (tenía la mujer su mirada caída y el gatito mirándola), y la otra el gatito estaba tocando la guitarra y la mano se convertía en un hilo y el gatito estaba jugando con el hilo), en esa exposición una señora me dice: ¿Sabes que ese gatito tiene algo especial?, sácalo de ahí, mételo en playeras, en lo que se te ocurra, pero ese gatito tiene algo, y dije: ¡Wow!, estos gatos están haciendo algo en mi vida, y literal, estaban haciendo Mamanchatte. Desde niña amo los gatos.

En 2018, Ceni Angulo recibió la noticia que padecía cáncer, enfermedad que adjudica a la presión, tanta carga de trabajo y las bajas ventas. “Cuando se llegan los pagos de los servicios de la casa, y si no hay el efectivo, ¿cómo le haces? No tuve que superar el diagnóstico, ya que pienso que inconscientemente o conscientemente yo lo pedí, ya que estaba bajo presión, y le decía yo a Dios: ‘aquí estoy, estoy al servicio de esta humanidad, hazme vivir nuevas experiencias’.

Como que psicológicamente estaba preparada para vivir esto. Incluso cuando me dan el diagnóstico estuve en shock, esperé a la psicóloga, y en ese momento hablé con mi enfermedad y le dije: ‘el miedo te dejó entrar en mi cuerpo, pero mi amor por mí te hará salir’. Al cáncer ni siquiera lo vi como una enfermedad, simplemente fue como una experiencia de vida, una lección, ya que tuve mucha gente alrededor, fue algo bonito”.