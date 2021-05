El Ballet Contemporáneo de Ciudad Hidalgo busca acercar la danza a diversos públicos

CDMX.- Con la finalidad de descentralizar la producción dancística a fin de llegar a diversos lugares en donde hay un poco interacción artística cultural en el estado de Michoacán, surgió en el 2015 El Ballet Contemporáneo de Ciudad Hidalgo (BCCH), como una plataforma de creación, experimentación y producción escénica.

Diego Antonio Marín Bucio, director y fundador del grupo, es originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán es coreógrafo, bailarín, director, productor de artes escénicas, autor e intérprete de numerosas piezas de danza, ha desarrollado diversos proyectos en diferentes instituciones en donde hay poca interacción artística.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El director comenta que es un grupo que propone un repertorio y obra dancística original, donde se realiza una crítica de la vida posmoderna, el capitalismo, los medios de comunicación, el exceso de la tecnología y de cómo esta afecta al ser humano.

Es por ello, que se involucran diversas técnicas corporales consolidadas y experimentan con diversas formas de movimiento. La compañía ha tenido una evidente evolución en las técnicas de movimiento, en donde en un principio estaba influenciada por la danza moderna con técnicas como Graham, el release y la técnica clásica. Sin embargo, el director comenta que en la actualidad están trabajando mucho con el teatro físico.

Mentes Futuras (2015); Infraconsciencia (2016); Hedónimal (2018); y Vacivum (2020) son las obras que se encuentran en su repertorio en donde, dicho sea de paso, todas son creaciones originales, haciendo esto todavía más atractivo.

Cabe señalar que la compañía ha llevado sus producciones en diversos recintos emblemáticos de la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México y Veracruz, por mencionar algunos lugares.

Leer más: Analizan restos de una joven de élite hallada en Michoacán de casi 1,400 años de antigüedad

Debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, la compañía se ha concentrado en la coproducción de videodanzas entre las que se encuentran los cortometrajes eachingwaves (2020); Soul Reset (2020) y The secret of the blessed (2021).

El director y coreógrafo del grupo comenta que la compañía se ha adaptado bien al mundo digital. “Lo que para muchos ha sido una desventaja, nosotros lo tomamos como un plus que nos ha permitido explorar nuevas alternativas de comunicación, experimentación y creación”.

Actualmente, la compañía trabaja a través de la plataforma Zoom, donde proponen y desarrollan la línea dramática y estética de sus nuevas propuestas.