El Estado mexicano, principal vulnerador de los derechos indígenas: Pável Ulianov

México.- La Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas (Anccim) y la Comisión de Cronistas de Pueblos Indígenas tuvieron como invitado en la apertura de su ciclo de conferencias Las lenguas maternas en la crónica mexicana a Pavel Ulianov Guzmán, coordinador de la comunidad purépecha de Michoacán.

Esto previo a la Celebración del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, desde su espacio, la crónica.

Carlos Jesús Gómez, presidente de la Anccim, luego de dar la bienvenida a todos sus agremiados e invitados vía streaming, resaltó la importancia de reconocer la sabiduría ancestral, los saberes profundos de los pueblos originarios, y es una pena, dijo, que sean observados y apreciados por los extranjeros más que por los mexicanos.

La conferencia

El conferencista Pável Ulianov Guzmán, defensor de los derechos indígenas, en su conferencia “Las lenguas indígenas florecen en las luchas”, abordó cinco puntos para exponer la situación.

Luego de comentar como primer punto, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna? que se instituyó el 21 de febrero, proclamado por la Unesco (30C/62) y posteriormente la Asamblea General de Naciones Unidas celebra la proclamación en el 2002, tras el movimiento por la lengua bengalí, su siguiente punto se refirió a que no es gracias al gobierno que sobreviven las lenguas indígenas, sino a la resistencia de los propios pueblo indígenas desde sus luchas desde la Conquista española, la colonia, la Independencia, la Revolución, la defensa del territorio, el reparto agrario, la tierra comunal, el socialismo, los recursos naturales, hasta la más reciente, su lucha por los derechos colectivos.

Expuso que el Estado mexicano es el principal violentador de los derechos lingüísticos, aunque haya leyes que los protejan. Sostienen que la palabra florece cualitativa y cuantitativamente en los procesos de lucha, y la mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, es sumarse a las luchas de los pueblos originarios.

Doble discurso

El estado trabaja con un doble discurso, esas políticas públicas no sirven para impulsar el desarrollo de las lenguas maternas. No garantizan el derecho indígena de recibir la educación en lengua materna; en materia de justicia en la práctica la mayoría de indígenas detenidos no tienen un traductor en su lengua; en salud tampoco se garantizan sus derechos, manifestó.

Es el mismo gobierno en los tres órdenes los principales violentadores de los derechos indígenas. No reconocen a las comunidades originarias (indígena) si no hablan un 40 por cientos de idioma o lengua materna. No mantiene un interés legítimo por promover los derechos y las lenguas.

Reiteró que ha sido las propias comunidades indígenas gracias a su resistencia, su lucha histórica y dignidad, es que sobreviven a la lengua, no a los gobiernos que poco o nada hacen.

Citó varios ejemplos de rescate de la lengua materna purépecha... Esto ha sido una constante en toda su historia... No consultan a las comunidades, ni toman en cuenta a los profesores indígenas, la autonomía, el autogobierno, la autodeterminación y educación directa y la organización comunal de los pueblos originarios de Michoacán, manifestó.

Charla

