El ISIC comparte uno de los cuentos del libro 'Inventario de la desesperanza' de Isaac López

Sinaloa, México. Cuando se repite el estruendo, Eleuterio ya está sentado en el catre y se pone las chanclas. Enciende una luz y camina hacia la puerta, sosteniéndose con su bastón. Escucha cómo golpean de nuevo y, aunque quisiera responder de inmediato a tal urgencia, no logra caminar más rápido. Por fin llega a la puerta y quita la aldaba. Apenas abre, el viento le arroja la lluvia encima. Si no hubiera nadie ahí afuera, Eleuterio cerraría ahora mismo para evitar las gotas que caen sobre su cara pero ve el río en que se ha convertido la calle y la figura de un niño empapado frente a él. Lo mira temblar y, sin pensarlo, le pone una de sus manos sobre el hombro para llevarlo hacia dentro.

¿Cómo te llamas? Eleuterio ha sentado al niño en el único sofá de la sala y ya es la tercera vez que le pregunta su nombre. La única respuesta que recibe es una mirada atenta. Le ofrece al niño una toalla para que se seque y la ropa más pequeña que tiene a la mano para que se vista. Duda en decirle: Puedes entrar al baño a cambiarte, y mejor guarda silencio porque el niño ya está desnudo y se frota la toalla en la cabeza para quitarse la humedad del cabello. Es Eleuterio el que va al baño por un cepillo para ofrecérselo a su huésped inesperado; también le da un par de chanclas. Al verlo ya listo, parece un adulto que se ha encogido de repente: todo le queda grande al niño. El anciano le improvisa un cinturón con un tramo de cuerda delgada, como la que usa para el tendedero. En este rato ha sonado el paso de su bastón de un lado a otro de la vivienda, una caja de un solo piso, y comienza a sentirse agotado. Después de hacerle otras tantas preguntas, a Eleuterio le queda claro que el niño no habla ni una palabra. Tampoco sonríe y eso le parece al anciano lo más preocupante. Al menos ha respondido a preguntas que admiten un sí o un no asintiendo con la cabeza o moviéndola hacia los lados. No es mucho lo que ha estado dispuesto a revelar: al parecer no tiene familia ni a donde ir, ¿Cómo es posible, muchacho?, y hace un rato buscaba un techo donde esperar a que terminara la lluvia. ¿Tienes hambre?, le pregunta Eleuterio y, al verlo asentir, se dispone a prepararle algo con lo poco que todavía hay en la cocina: un pan tostado, unos trozos de fruta, la mitad de un vaso de leche. Lo ve comer con la misma calma que el cielo parece haber recuperado y, después de lavar los trastes en el fregadero, le indica al niño que duerma sobre el sofá. Ya a oscuras, se sienta encima del catre, que está ahí enseguida, recarga el bastón en la pared y después dirige su cabeza hacia la almohada al mismo tiempo que sube los pies. Voltea a ver al niño: distingue su silueta gracias a la luz de la calle que entra por la ventana y que las cortinas no son capaces de contener por completo. A Eleuterio le parece que el chico no ha cerrado los párpados pero él ya lo hace y pronto se duerme.

Al día siguiente, se levanta a media mañana. Eso es tarde para él, pero la interrupción de su sueño la noche anterior no le ha permitido despertar antes. Eleuterio se sienta sobre el catre y trata de alcanzar su bastón pero no lo encuentra ahí, sino que lo ve en las manos del niño que juega con este como si se tratase de una espada. Él puede verlo desde donde está porque ahí no hay más divisiones interiores que las paredes del baño: esto era una pequeña bodega hace muchos años y Eleuterio se encargó de irla convirtiendo en su hogar a través del tiempo aunque nunca logró remodelar el sitio como él hubiera querido. Al menos tiene lo necesario para vivir: un sofá para sentarse a descansar, un catre para dormir, un baño completo, una cocina sencilla, un pequeño patio afuera con un lavadero de piedra donde ha puesto por mientras la ropa que traía el niño y, lo más importante: adentro, un espacio con una mesa grande donde fabricar sus flores de papel. El dinero que obtiene regularmente con las ventas no es suficiente para construir una nueva pared pero, al menos, basta para comprar lo indispensable y, como dicen: donde come uno, comen dos, piensa el anciano. Camina con cuidado hacia donde se encuentra el niño, pidiéndole que no tire al suelo ninguno de los arreglos ni rompa alguna de las macetas donde acomoda las flores, pues sin todo eso no podrán comer en los próximos días y, Si vas a quedarte aquí conmigo, lo mejor será no pasar hambre, ¿verdad? Sin sonreír, el niño juega como si luchara contra un fantasma. Por fin el anciano logra interceptar el bastón en el aire y tomarlo con ambas manos para que el chico se lo entregue sin resistencia. Iré a la tienda, le explica, aclarándole que volverá pronto para darle algo de desayuno; también le pide que cuide las flores mientras él no está.

A la señora del abarrote no le cuenta nada del niño. La saluda como si fuera un día normal pero evita decir algo más allá de un: Qué fuerte la lluvia de anoche, y no es capaz de mirarla a los ojos por mucho tiempo. Trata de darse prisa al elegir las pocas cosas que llevará porque tiene en la cabeza un pensamiento que por fin una voz enuncia en su cabeza: Si digo algo correrán a quitarme al niño. Y es que Eleuterio sabe que vive en un barrio lleno de desconfianza donde un pobre viejo solitario causa más recelo que lástima. Al momento de pagar le dan ganas de olvidarse del cambio y caminar hacia la salida, pero lo cierto es que cada centavo cuenta cuando el estómago corre el riesgo de quedarse vacío al día siguiente. Recibe las monedas y las guarda en su bolsillo, se despide y sale de ahí. Va caminando lentamente de regreso a su casa mientras con una mano carga la bolsa de plástico con los víveres; con la otra sujeta el bastón ligero, hueco, pero lo suficientemente sólido, así como él se imagina los huesos de sus piernas y brazos. Las banquetas aquí son muy altas porque es mucha el agua que corre por estas calles cada vez que llueve, por eso debe dar cada paso con precaución. Sin embargo, hoy le preocupa algo más que cuidarse de una caída desde tales alturas: En alguna otra casa extrañan a ese niño y tendré que devolverlo tarde o temprano, piensa Eleuterio. Eso supone, que el chico debe de tener una casa a la cual regresar pero, ¿es eso lo que en realidad quiere, verlo partir? Es lo que ha de suceder, claro, una vez que el niño coma algo y no antes de poder lavar su ropa y ponerla a secar para vestirlo otra vez o, mejor aún, conseguirle algunas prendas nuevas. Eso se dice a sí mismo como si pudiera hacer ese tipo de regalos. Pero lo más importante, antes de llamar a la policía o decirle a alguna vecina, es conseguir que el niño le muestre una sonrisa.

Las flores de papel están en sus macetas y estas permanecen cada una en su lugar sobre la mesa grande. Al parecer el niño se ha comportado en su ausencia. Lo encuentra dormido sobre el catre y se le queda mirando unos momentos: quisiera acomodarle el cabello con sus dedos, pellizcarle una mejilla o picarle con el índice en el costado para despertarlo, pero, por el momento, prefiere dejarlo ahí mientras él prepara un desayuno suficiente para aplacar el hambre de ambos. Es el olor del contenido de la sartén vaciándose sobre los platos el que despierta al niño. Eleuterio le indica que se siente con él a la mesa más chica, la que está cerca de la estufa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde está tu familia? Eleuterio intenta obtener una palabra aunque sea, pero el chico se niega a hablar o, en realidad, es incapaz de hacerlo. Lo ve comer rápidamente, ¿Quieres más?, y asentir con un rostro inexpresivo cuando le hace esta pregunta.

Ayúdame a sacar las flores y los arreglos para ver cuánto podemos vender hoy, le pide el anciano, y el niño lo sigue y lo imita en silencio. Eleuterio ha puesto sobre la banqueta, afuera de su casa, algunos bancos donde pueden colocar las macetas con las flores para que la gente que pase en su auto por la calle o quienes caminen por ahí puedan verlas. Ya es mediodía y Eleuterio siente que ha hecho esto demasiado tarde, pero sabe que su retraso tiene un motivo suficiente. Además, por lo regular saca sus flores desde muy temprano para guardarlas hasta el atardecer y ni siquiera así es mucho lo que vende; hay días en que nadie se acerca. Antes esta zona era una de las mejores, una colonia recién pavimentada, donde había varias residencias y oficinas en construcción, mucho ajetreo; hoy en día los otros barrios parecen darle la espalda a este, Porque aquí tenemos mala fama. A donde quiera que uno voltee hay una pared cuarteada, sucia y sin pintar; varias casas permanecen abandonadas y esta calle resulta muy ancha para la cantidad de coches que la transitan a diario, que es mínima. Los alcatraces, las rosas y los tulipanes que adornan la pared externa de la casa no podrán hacer una gran diferencia, Eleuterio lo sabe, se enfrenta a esa irrevocabilidad del pasado todos los días; sin embargo, una venta puede permitir otro viaje a la tienda y eso ya es algo.

Como el movimiento afuera es muy poco, y para que el niño no se aburra de ver a casi nadie pasar por ahí, Eleuterio se lo ha llevado a trabajar con él a la mesa grande. Contándole de los días en los que él aún andaba sin bastón y podía llenar la banqueta con sus arreglos de flores, el anciano le muestra al niño cómo hacer un clavel: corta los cuadrados de papel de seda y los pone uno encima del otro, luego los dobla como si quisiera hacer un abanico con ellos y después le pide al niño que ponga su dedo en medio para enrollar ahí el alambre cubierto de papel verde que será el tallo. El último paso es levantar cada una de las capas para irle dando volumen a la flor y listo, ya solo será cuestión de añadir algunas hojas. Si llegaras a encontrarte en apuros, puedes hacer algunas flores como estas y venderlas para salir adelante ese día, como lo hago yo, le dice Eleuterio. En un rato logran hacer suficientes claveles para llenar otra maceta y completar otro arreglo pero, a pesar de las felicitaciones y las miles de gracias del anciano, el niño sigue callado y pensativo. ¿Quieres que busquemos a tu familia? La respuesta es un encogimiento de hombros. Has trabajado tan bien, le dice Eleuterio al chico para animarlo, que hoy te dejaré dormir en el catre, conmigo.

Durante el día Eleuterio aprovechó la tranquilidad en el barrio para lavar la ropa que traía el niño la noche anterior y ponerla a secar bajo el sol. Ahora mismo, ya avanzada la tarde, la descuelga porque se acercan unas nubes que no podrán sostener su propio peso por mucho tiempo. Si comienza a llover, vas a ayudarme a meter rápido todas las flores para que no se mojen, dice Eleuterio mientras el chico desamarra la cuerda alrededor de su cintura para quitarse los pantalones cortos del anciano y poder ponerse los que traía antes. Afuera se escucha el claxon de un automóvil y Eleuterio lo reconoce. Duda unos momentos, queriendo ignorar el sonido insistente que proviene de afuera, una señora que ha venido justo hoy y a esta hora a hacer su buena obra de la semana. Por fin se decide a atenderla y no le queda más que agradecerle el doble cuando la mujer compra todos los alcatraces porque gracias a su compra comerán dos personas al día siguiente.

Cuando el auto se va, ya han caído las primeras gotas: pesadas, fuertes, pronto se convierten en lluvia recia. Una ráfaga de viento golpea a Eleuterio en el rostro al mismo tiempo que se cierra la puerta de metal de su casa y el ruido, como un trueno, provoca un espasmo en su cuerpo y su mano suelta el bastón. Con cuidado, para no caer, el anciano se acerca a la puerta y la golpea con los nudillos, Las flores, las flores, grita Eleuterio ya ensopado mientras el agua desbarata los pétalos que encuentra a su paso y el viento tumba las flores al suelo, las entrega al arroyo que se forma en la calle en unos pocos minutos. De pronto, ve al chico asomarse por la ventana, Déjame entrar, le ruega y por fin mira cómo esos labios se estiran y se separan, amplios, en una sonrisa que muestra los dientes, orgullosa. Después escucha la risa mientras él se desmorona sobre la banqueta para luego caer de espaldas al agua que lo arrastra y lo arrastra hacia el silencio y el olvido.