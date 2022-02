El Instituto Municipal de Cultura Culiacán presenta el libro ‘Enjambre de ideas: Cultura y pandemia'

Culiacán, Sinaloa. La noche de este miércoles, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán presentaron el libro Enjambre de ideas: Cultura y pandemia, el cual reúne los textos de 19 autoridades y distinguidas personalidades del ámbito cultural y educativo de Sinaloa que participaron en el foro de reflexión homónimo realizado en julio de 2020.

Foro testimonio

La presentación, realizada a través de la página de Facebook del IMCC, contó con los comentarios de Liliana López Borbón y Héctor Romero Lecanda. La maestra en Comunicación de la UNAM y especialista en Construcción de Ciudadanía y Cultura de Paz destacó la importancia del programa Enjambre de Ideas como un laboratorio de reflexión surgido apenas a cuatro meses de iniciada la pandemia.

“Empezaron las conferencias, pero no las polifonías, no esta posibilidad de un coro que se convirtiera en testimonio del arranque”, dice y señala que el mapa que permite este libro en particular, con 19 expositores, 5 moderadores, 4 temas principales y un detonador es la pregunta ‘¿cómo nos impactó esta pandemia a las instituciones’.

Señala que la idea central que sustenta el foro de reflexión es pensar en la gestión cultural en medio de la pandemia, colocando como base la precariedad del sector cultural, de los artistas, desde mucho antes de la pandemia, en el ejercicio de su labor creativa, de la transformación social. Denunciando, además, el agotamiento de los modelos de difusión y vislumbrar el desarrollo futuro: ¿Qué pasa con el arte, la creación, el bienestar y el espíritu, la educación y la formación de hábitos culturales?

Cuestionamientos todos que fueron abordados a lo largo de 5 sesiones del Enjambre de Ideas por los invitados, dialogando sobre diversos aspectos del proceso extraordinario que vivía en esos momentos la humanidad. Explica Liliana que luego de revisar los textos de los expositores y los videos de los foros, encontró que las participaciones transitan entre la esperanza, la preocupación y la ocupación para aportar al proceso desde donde cada uno estaba.

Algunos realizaron diagnósticos sobre la situación en que se encontraban como institución u organismo social, reorganizándose, formándose, desarrollando aprendizajes de construcción de ciudadanía digital. Otros pensaban en la necesidad de un equilibrio entre naturaleza y sociedad, cambiar de mentalidad y generar otra construcción social frente a la emergencia.

Nueva oportunidad

Por su parte, Héctor Romero Lecanda dijo que la pandemia nos sorprendió entre la incredulidad, el temor y la duda, pero posteriormente surgió la creatividad y nos tuvimos que adaptar a una nueva historia por contar.

“El arte es, sin duda, una de las actividades humanas más golpeadas por la pandemia, pero también la que nos ha salvado del miedo y del tedio, la que nos ha permitido viajar estando en casa y construirnos en una nueva comunidad, como audiencia de contenidos digitales”, indicó.

Agrega que recurrir a las plataformas digitales durante la pandemia, también ha permitido a las personas recorrer museos y bibliotecas, tomar talleres en línea, ver puestas en escena y conciertos, desde casa.

Coincide con la directora de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa y la presidenta de la Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad cuando mencionan que a la emergencia sanitaria hay que verla como una oportunidad de conciencia y reflexionar en las bondades que también nos trajo la pandemia.

Entre los autores figuras Leonor Quijada, Servando Rojo, Papik Ramírez Bernal, Minerva Solano Moreno, Ulises Cisneros, Bárbara Apodaca Cabanillas, Yamel Rubio Rocha, Juan Ramón Manjarrez, Marcelino Salazar Miranda, Guadalupe Aguilar, Alberto Solián, Carlos Zamora García, Alicia Montaño, Raúl Díaz Cárdenas, Olga Judith Peña, Miguel Alonso Gutiérrez, Adrián López Ortiz, Juan Francisco Ayala y Andrea Miranda, editora general de DEBATE. Asimismo, Gilberto López Alanís, Carlos Morales, Arturo Castañeda, Georgina Martínez y Teodoso Navidad destacan como moderadores.