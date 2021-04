El Museo Regional de Salvador Alvarado es un lugar de investigación

Guamúchil, Sinaloa.- El Museo Regional en Salvador Alvarado cuenta con un acervo histórico de más de 3 mil piezas históricas, además de una biblioteca con 12 volúmenes y un archivo histórico, lo que lo convierte en un espacio de investigación y uno de los museos más importantes de México.

En el lugar se puede encontrar una colección de piezas paleontológicas de 500 años o más, además de piezas hechas por el hombre de hace 13 mil años a la fecha.

Este importante museo es de dos plantas, en los que pueden encontrar monedas, billetes viejos, huesos de animales prehistóricos, tecnología antigua, espacios creados simulando chozas donde antes se vivía, entre muchas más. Cabe señalar que ahí se exponen 15 áreas temáticas, una biblioteca especializada y un área de curaduría.

Este espacio es de inclusión, ya que cuenta con un elevador para que las personas con discapacidad puedan usarlo.

Asimismo, este importante espacio para la divulgación de la historia y cultura, es el resultado de la unión de esfuerzos entre la sociedad civil, así como del gobierno, motivo por el cual se pudo dejar espectacular, siendo uno de los lugares más vistosos de la ciudad de Guamúchil.

Nombrado como uno de los recintos más importantes de México se erige como un plus al Museo Pedro Infante y atractivos turístico en el municipio de Salvador Alvarado no solo a la región si no al país y a nivel internacional, ya que se han registrado visitas de foráneos.

El museo se encuentra al final del bulevar Matamoros, a unos metros de la Presa Mirador Eustaquio Buelna.