El Porfiriato y la Revolución Mexicana: 5 claves para entenderlos

La fecha de inicio de la Revolución fue la convocada para levantarse en armas en el Plan de San Luis , lanzado el 5 de octubre de ese año por el líder revolucionario Francisco I. Madero , bajo el lema de "sufragio efectivo, no reelección".

El Porfiriato y la Revolución Mexicana son dos momentos de gran importancia en la historia de México y están conectados entre sí, pues sin uno no hubiera sido posible el otro, así que aquí te explicaremos cinco claves para entender el Porfiriato y la Revolución Mexicana .

