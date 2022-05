El acto de maternar compete a todos no solo a la que parió: Rosa Beltrán

Sinaloa, México. La escritora y catedrática mexicana Rosa Beltrán apunta que maternar es un acto social, político, económico, y que debería importar a toda la sociedad cómo se está maternando ahora. “(Hay que) empezar la discusión, qué implicaciones tiene y de qué manera nos unimos todos para que el acto de maternar competa no solo a la que parió. Se ha avanzado, pero no lo suficiente”, precisa.

Cambio de perspectiva

En su más reciente novela, Radicales libres, Rosa Beltrán habla de al menos tres formas distintas de ser mamá, en tres distintas generaciones. Todo inicia en 1968, cuando las madres tuvieron acceso a los anticonceptivos orales y pudieron, por primera vez, dedicar sus vidas no exclusivamente a maternar.

“A partir de los 60 hay un cambio histórico muy importante, sobre todo en occidente, y nosotros por ser vecinos de Estados Unidos vivimos ese cambio. Son mamás que por primera vez tuvieron un destino activista, profesional, feminista, tuvieron amigas, no solamente el respaldo de la familia, y eso ya hablaba de una diferencia”.

"Se comienza con este debate de si es mejor vivir de tiempo completo y exclusivamente con los hijos cuando son chicos o si una madre que trabaja entonces es una madre menos neurótica y por lo tanto existe el concepto de tiempo de calidad, que empieza también en los años 70 y 80 a cobrar forma. Desde luego, para las madres milenials, para las madres de ahora, es impensable no trabajar, no tener una vida propia, personal, profesional, más allá de la maternidad. Yo sé que la maternidad también puede tomarse como una profesión y también es algo personal, pero no exclusivo", agrega vía Zoom.

La actual coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM fue madre a temprana edad, en los años 80, cuando la discusión sobre el hecho de ser mamá competía solo a la que paría y quizá a la madre de esta. “Sí, tuvo momentos difíciles, porque yo estaba terminando la carrera, salir a presentar exámenes. Salir a trabajar, aunque fueran trabajos de medio tiempo, siempre te daba culpa el estar en otra actividad que no fuera maternar. Al paso de los años me doy cuenta por mi hija que era mucho mejor hacerlo, que ella estaba mucho más feliz y que tener una mamá que escribiera, que contara historias, que le trajera como Ulises, pero femenino, las historias de la afuera, esas aventuras, era muy enriquecedor”, narra.

El tener una vida como profesional, también la convertía en una mamá moderna y abierta, una que podía invitar a su hija y a sus pequeñas amigas en las tardes a hacer cosas que las demás mamás no hacían, como aprovechar Ciudad Universitaria y tirarse a rodar en el pasto, juntar escarabajos, o visitar el teatro infantil.

"Yo creo que si no hubiera estudiado una carrera, y no hubiera trabajado, no hubiera tenido ese mundo en mi cabeza. A veces cometí errores de responsabilidad por mi juventud, pero a cambio de eso tuve la infancia de mi hija y de mis sobrinos, porque además jugábamos todos juntos como uno de los regalos más grandes de mi vida", cuenta Beltrán.

Rosa Beltrán funge actualmente como coordinadora de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La también escritora de libros como La corte de los ilusos y Amores que matan dice estar cada vez más convencida que el jugar es como el acto de escribir. "Los niños son unos jueces implacables, no te perdonan si estás jugando de mentiritas, de fingido, se aburren y te lo dicen. Tienes que ser muy creativo cuando estás jugando, porque jugar es improvisar, es hacer cosas distintas todo el tiempo y sobre la marcha, lo que se te va ocurriendo".

Lamenta que las mujeres, sobre las que se colocan por debajo de clase media, tengan que sufrir los embates económicos y no poder disfrutar como se debe. "Si no tuvieran que llegar exhaustas, después de trabajar jornadas larguísimas, a soportar a sus hijos, en vez de disfrutarlos, qué mejores sociedades haríamos, qué mejores hijos haríamos, eso sería lo justo. Y ese es un trabajo que nos toca a todos, no nada más a las mujeres".

La maternidad como tópico

Visibilizar un tema en particular en la literatura, en este caso la maternidad, nos permite comenzar a discutir una situación señala Rosa Beltrán. "Escribir y leer sobre el hecho de ser madre o sobre la relación madres-hijos, y madres-hijas, que es tan problemática, nos abre los ojos a todas y nos hace sentirnos acompañadas. A veces lo que crees que solamente te pasa a ti, descubres en la literatura que les pasa a muchas, y que ha pasado por siglos, pero no se había escrito".

La maternidad, como tópico, ha cambiado en las letras al igual que en la sociedad. "Un lugar común era la búsqueda del padre, desde Comalá hasta donde quieras, siempre se estaba buscando al padre, la madre no importaba porque se supone que estaba ahí, pero además la madre era la figura que aparecía en el cine de los años 40 y era siempre abnegada, ya por default [...] todas las mamás de aquella época, a pesar de que lloraban a lágrima viva, fascinadas por estas películas, después se preguntarían, por qué a mi no me pasa, por qué yo no disfruto de ese sacrificio que supone la maternidad. A partir de que se empieza a escribir más, es ver que las madres se desesperan, claro que se fastidian, claro que se cansan, es el trabajo más cansado que hay".

Yo me aviento otros tres doctorados, pero la crianza de un bebé no, porque no tengo ya la energía.

La también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua concuerda en que la literatura nos ha enseñado que es muy difícil ser mamá y que es muy distinto ser madre de un hijo que de una hija, aunque no cree totalmente en el discurso de Freud sobre ello. "Siempre que vas al psicoanálisis, el punto de partida es remontarte a la relación de tus padres y calificarla a partir de la falla, de la falta, del abandono, de lo que no te dieron, de lo que no hicieron, y nunca, como en el caso de Radicales libres, de lo que sí eres tú, de lo que sí lograste".

Finalmente, la novelista, cuentista y ensayista agrega que de manera cultural hemos aprendido algunas cosas, como el hecho de saber que ser madre de una hija mujer implica una competencia, un tema sobre el que estamos aprendiendo ahora con la literatura. "La hija, sobre todo en la adolescencia, se quiere desmarcar, tener una identidad propia. Supongo que los hijos también, desde luego, pero con la madre, es muy natural tener esta discusión, estas diferencias y entender que eso es lo normal es bueno. Saber que la fricción no es porque hayas tenido una hija de tal y cual manera, y porque tú seas una madre espantosa, sino que es normal permitir que otro ser humano se defina, construya su identidad".