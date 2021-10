El cine mexicano está de luto: muere Felipe Cazals, creador de más de 40 películas

Méxco.- Felipe Cazals, director fundamental en el cine mexicano contemporáneo, falleció a los 84 años.

Apenas hace unos meses, en una charla con REFORMA, comentó que se estaba cuidando por la pandemia, pero que tenía, como siempre, proyectos que buscaba filmar mientras le alcanzara la vida.

"Yo nunca dejo de pensar que filmaré algo en cuanto se pueda. Mientras haya vida, está la posibilidad".

Estaba contento porque, con la restricción de público en las salas, estaban programando su cine en ciclos online (incluso recientemente Canal 22 le rindió un tributo).

"Sería presuntuoso de mi parte decir qué películas mías valen la pena. Eso debe decirlo el público. Lo que, humildemente, puedo asegurar, es que hay algunas que aguantaron el paso del tiempo, y otras, no".

Realizador fundador del llamado "cine de la ruptura", ese que en los años 70, con financiamiento del Estado, expuso una realidad cruenta y sin tregua de México.

Películas como Canoa, que recreó el linchamiento de unos trabajadores de la Universidad de Puebla confundidos por comunistas en el pueblo de San Miguel Canoa), o El Apando, relator basado en lo que vio el escritor José Revueltas cuando estuvo en la Penitenciaria, son ya clásicos instantáneos.

¿Qué decir de Las Poquianchis? Drama verídico que conmocionó a la sociedad de su tiempo y que Cazals llevó al cine sin concesiones, mientras Jorge Ibargüengoitia prefirió darle un tono de comedia en su novela "Las Muertas".

Su cine marcó a generaciones de realizadores nacionales: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Carlos y José Luis García Agraz, Luis Estrada, Gabriel Retes.

"Estamos devastados. La historia contemporánea del cine mexicano no se entiende sin la presencia de sus películas", dijo ayer a Gente Leticia Huijara, actriz y próxima presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Cazals había atravesado años atrás por una delicada convalecencia tras una cirugía a corazón abierto. En su momento de mayor creatividad enfrentó problemas de alcoholismo que afectaron su trabajo fílmico y lo enemistaron con algunas figuras y productores.

"A estas alturas no puedo decir que no estoy satisfecho con lo que he hecho. Hay películas a las que les puse mucho corazón y vísceras, y otras que fueron para llevar el pan a la mesa. Así lo veo", sostuvo Cazals, nacido el 28 de julio de 1937 en Francia, donde cumplió parte de su formación, aunque vivió en México desde pequeño.

Entre su filmografía están títulos como Rigo es Amor, Las Siete Cucas y Los Motivos de Luz. En su vitrina quedan siete Arieles más el Ariel de Oro, el Oso de Berlín o la Concha de Plata de San Sebastián.