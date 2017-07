El coleccionista Roberto Polo cede arte a España

El coleccionista cubano-estadounidense Roberto Polo, anónimo a pie de calle pero legendario en el olimpo del arte, se convertirá en el nuevo gran mecenas de España al ceder 7 mil obras para que roten por las ciudades castellanomanchegas de Toledo y Cuenca a partir de 2018.

"No soy una persona extraordinaria como el barón Thyssen, que podía gastar cantidades muy grandes de dinero para comprar arte y era asesorado por los demás. Yo me he asesorado a mí mismo", explica el galerista en una entrevista en su residencia en Bruselas.