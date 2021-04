El complejo mundo de las letras: José Dolores comparte su ensayo 'C y G, doble prosodia'

Los Mochis, Sinaloa.- El sinaloense José Dolores, comparte con Debate su ensayo ‘C y G, doble prosodia’, en el que aborda el complejo mundo de las letras.

En su escrito, el creador habla del fenómeno que cómo en español, algunas letras se oyen igual. A continuación se muestra lo expresado por José Dolores.

Las letras C y G, son las únicas de nuestro alfabeto que tienen doble prosodia. Refiriéndonos a la C, en las palabras como casa, colmena, cura, entre otras, nos hallamos ante la C fuerte; mientras en las de cera, cilantro y cerillo, nos encontramos con la C suave.

Para eliminar la doble prosodia de la C, es menester cambiar la C fuerte por la letra K, incrementando la importancia de esta en nuestro alfabeto. Así, la C suave se conservará igual (sin tener que aumentar el número de letras de nuestro abecedario, pues la k ya se encuentra en él.

Refiriéndonos a la letra G, quiero contribuir a la simplificación ortográfica que generaría la eliminación de la G fuerte (gente, gitano, general, etc.), cuyo lugar sería ocupado por la J; o sea, solo habría G suave, como en los casos de gato, golosina, gusto, etc.

Al haber solo G suave, automáticamente se eliminaría la U muda y, como consecuencia, la diéresis sobre la misma. Palabras como guerra, queso, guitarra, quilate, etc., perderían la U, pues es muda; pero en otras como güero, vergüenza, güiro, etc., se pronuncia la U sin necesidad de la diéresis o crema sobre la misma.

Como el español se pronuncia como se escribe, lo anterior no implicaría ningún problema y sería de gran utilidad para los estudiantes, que ya no tendrían la duda de si una palabra se escribe con G, o con J. Simplemente, si se oye como J, pues se escribe con J, pues solo habrá G suave.

Dado que la gente común es la que influye en la semántica (el idioma lo hace el pueblo), puedo afirmar que tanto en el caso de la C, como de la G, ya se operan espontáneamente estos cambios.

No faltará quien opine que las letras C, S, Z, B y V, también comparten sonidos; pero este es un “error de leche”. ¿Por qué es “error de leche”? Porque cuando los padres enseñan a sus hijos las primeras palabras, no lo hacen correctamente, dado que ni ellos mismos las dicen bien, lo que dificulta enormemente la ortografía, desde el kínder hasta profesional.

Las cinco letras ya mencionadas tienen su propia prosodia: si los padres no hacen diferencia entre los sonidos de las mismas, le estarán haciendo un flaco favor al idioma: es bien distinto decir vaca (animal), que decir baca (guarda equipaje de un carro); y la palabra baca existe, no la estoy inventando.

Lo mismo ocurre si se pronuncian mal las otras letras. Veamos: Si alguien dice que se va a cazar, no tendrá necesidad de aclarar que se irá de cacería si pronunció bien la Z; porque si no lo hizo, podrían creer que va a contraer matrimonio. También podemos citar la palabra cera, que es la sustancia segregada por las abejas; pero si al pronunciar le damos a la C, el sonido de la S, estaremos formando la palabra sera, que significa una cesta para transportar materiales.

Por último, si queremos decir la palabra acecinar, que significa poner las carnes al aire (carne cecina), pero las C las pronunciamos como S, estaremos diciendo asesinar, o sea, matar a alguien.

La persona tiene que usar toda su sindéresis al escribir y pronunciar su idioma, pues a través de él se conecta al mundo.

Apoyándome en este ensayo, quiero pedir a los profesores, que ya no castiguen a sus alumnos, exigiéndoles escribir correctamente, 100 o más veces, tal o cual palabra. La misión del maestro no es castigar, sino enseñar y, de ser posible, convertirse en el héroe de sus alumnos.