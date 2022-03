El compositor de Guamúchil, Manuel Ramón Dena, trasciende fronteras con sus canciones

Guamúchil, Sinaloa.- "Me tocó la suerte el año pasado, en pandemia (Covid-19), platicar con una persona de España de que me grabaría unas canciones, y por algunas razones no se pudo, pero gracias a él me relacioné con otro cantante que sí pudo grabarme unas canciones, y lo sorprendente es que las grabó con banda”, menciona muy emocionado el compositor internacional guamuchilense Manuel Ramón Dena Herrera.

Entre varios proyectos musicales que tiene en puerta el compositor, compartió para este medio que el español Juanjo Bordés Mayo grabó su canción Carita Preciosa con banda, la cual ya suena en las diferentes plataformas digitales y en las radiodifusoras.

El compositor originario de Guamúchil, Sinaloa, Manuel Ramón Dena Herrera en compañía de algunos colegas músicos tiene como objetivo que la música instrumental de las regiones de México, combinada con la música de banda, enviarla para España, es decir, la banda suene con arpa, con marimbas, piano, etc., con el único objetivo de proyectar la música de México a otros países.

El compositor internacional guamuchilense, Manuel Ramón Dena Herrera. Foto: Daniel Ayala/ Debate

El profesor Manuel Ramón Dena Herrera agradece de todo corazón a todas las personas que le han grabado sus canciones y en especial a la Banda Los Santa Rosa, por su disposición para llevar a cabo cada proyecto musical que se le avecina.

Lleno de orgullo y agradecido con Dios, el compositor comenta que diferentes artistas de casi todos los países le han grabado sus canciones, entre los más recientes se encuentran la del español Juanjo Bordés, un conjunto norteño de Cuba llamado Los Amigos, con la canción Mi Nietecita, y también tiene un contacto japonés que tiene la inquietud de grabarle unas canciones.