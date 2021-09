El escritor César Ibarra señala que "la modernidad afecta a la literatura"

Culiacán, Sinaloa. “La modernidad afecta, el tiempo afecta a la literatura aunque no nos parezca así”, sentenció el escritor César Ibarra al señalar que los avances tecnológicos le quitan impacto a las historias. Lo anterior, durante la presentación de su libro 'Buitachú', como parte de la programación del Instituto Municipal de Cultura Culiacán por el 490 aniversario de la fundación de la ciudad.

Retrato del pasado

'Buitachú' es una recopilación de cuentos para niños, escritos por el narrador César Ibarra, a lo largo de su carrera y donde evoca imágenes y costumbres de antes. En la presentación realizada vía Facebook, el autor culichi señaló que los temas desarrollados en sus narrativas, precisamente no son nuevos.

“Desarrollé en los cuentos los temas que yo viví cuando fui niño. Yo vivo en el barrio, jamás me he ido de aquí, el barrio era un pueblo apartado de la ciudad y a medida que la ciudad fue creciendo pasa a formar parte de la ciudad y se volvió una colonia”.

En la selección de siete cuentos hay una notoria ausencia de la tecnología, excepto por la aparición de un viejo radio en los años 50, o naves extraterrestres. En ese sentido, Ibarra apunta que la modernidad afecta el impacto de la literatura. “No era el mismo efecto los cuentos de Edgar Allan Poe contados en sus tiempos, que no había luz, entonces la gente leía uno de sus cuentos y no dormía del miedo. Ahora no, tú lees un cuento de Edgar Allan Poe y pues no pasa nada, cualquier cosa prendes la lámpara, las luces del patio”, ejemplificó.

Añadió que es el mismo caso de Juan Rulfo, pues ya no es la misma figura interesante que llegó a ser en los años 70 y 80. “Los avances tecnológicos afectan indudablemente que le quitan impacto”.

El también autor de los libros de cuento 'Territorio nocturno' y 'El tiempo que regresa' comentó que durante su infancia, era normal ir al río o al monte, y cazar y comer. Sin embargo, “ahora está prohibido decir que mataste una paloma”.

“Yo no quise meter modernidad y no agregué más cuentos. Fácil podría hacer ahorita cuentos donde se incluya toda la tecnología que a diario usan los muchachos y los niños, pero no me interesó. Yo quise que fuera un libro totalmente de la juventud y la niñez que nos tocó vivir a los de mi generación”, detalló César Ibarra.