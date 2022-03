El escritor David Werner presenta su libro con éxito

En cuatro días han desfilado por el escenario principal de la FeliUAS, celebrada en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, varios escritores para presentar sus libros.

Y el pasado domingo, el escritor de origen estadounidense David Warner radicado en Sinaloa presentó con éxito su escrito.

El autor de varios ejemplares habló de las dificultades que enfrentó en su momento para realizar su proyecto, y lo que mantuvo entretenido al público fue su manera muy explícita para relatar su compleja hazaña.

¿De qué trata el libro?

Donde no hay doctor no es otra cosa que una guía principalmente para promotores de salud, pero también para las personas que viven en zonas alejadas de los centros médicos. Contiene información sobre las enfermedades diversas que pueden ser atendidas por las mismas personas que por vivir en zonas alejadas no pueden acudir a los lugares de atención a la salud.

El libro, además de proporcionar información sobre el tratamiento y prevención de lesiones y enfermedades comunes, el cuidado de remedios caseros, alimentación, vacunas, partos, planificación familiar y el empleo de medicinas modernas, está cumpliendo 50 años de su primera edición, pues fue en 1972 cuando el escritor se propuso realizar la guía luego de ver las necesidades de salud que enfrentaba el poblado de Ajoya, perteneciente al municipio de San Ignacio, donde permaneció el autor hasta el año de 1998 para después abandonarlo por la violencia que se gestó en esa zona serrana. Actualmente hay una versión actualizada del escrito que incluye divulgación sobre SIDA, dengue, aborto y drogadicción, temas que se fueron agregando.



David Warner contó que la obra fue rechazada por la Organización Mundial de la Salud, ya que no lo consideraban como tal una guía de orientación, sin embargo, luego de ver que el ejemplar se había editado en más de 100 idiomas, les cambió el panorama. El escrito ha alcanzado tirajes de hasta 4 millones.

Las personas, atentas a la charla del experimentado autor.

Otros títulos

David Warner es un escritor estadounidense que llegó a Sinaloa para ayudar a personas con alguna discapacidad, y aparte de este libro, que ha significado mucho para él, cuenta con otros títulos: Aprendiendo a promover la salud, El niño campesino deshabilitado, Nada sobre nosotros sin nosotros: Desarrollando tecnologías innovadoras para, por y con personas discapacitadas.



Al término de la presentación, los presentes no realizaron preguntas, sino que le extendieron felicitaciones por el enorme trabajo altruista que hizo en aquella comunidad. Una de las presentes compartió que gracias al escritor terminó sus estudios de Trabajo Social, pese a estar postrada en una silla de ruedas, historia que fue aplaudida por la concurrencia, mientras la mujer con voz entre cortada le agradeció el apoyo a Warner.

Programación anterior

Previo a la intervención de David Warner en el escenario principal, se presentó la obra Hermenéutica analógica, estructura y dinamismo, de Mauricio Beuchot y Juan Carlos Ayala Barrón, los cuales hablaron de la función de la hermenéutica analógica como en una confluencia multidisciplinar creando filosofías de ruptura en diversos campos que buscan equilibrio.

Panelistas del libro, Hermenéutica analógica, estructura y dinamismo.