El escritor Salman Rushdie, apuñalado durante una conferencia en Nueva York

Nueva York. El escritor Salman Rushdie, de 75 años y amenazado de muerte desde 1989 por una fetua emitida por el régimen iraní, fue atacado este viernes por un individuo durante una conferencia que iba a pronunciar en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie y de la frontera con Canadá.

El agresor, que fue inmediatamente detenido, blandía aparentemente un puñal con el que lo acuchilló en el cuello, por lo que Rushdie tuvo que ser trasladado de urgencia en un helicóptero a un hospital local, según dijo la policía del estado de Nueva York.

Acto sobre las ciudades-refugio

Rushdie, que reside en Estados Unidos (concretamente en Nueva York) desde el año 2000, tenía previsto participar en una conferencia organizada por City of Asylum para hablar precisamente sobre "su experiencia como artista exiliado en Estados Unidos", junto a Henry Reese, presidente de la organización.

La conferencia de Rushdie -que según la organización no es la primera que pronuncia allí- llevaba por título "Más que cobijo" e iba a tratar sobre el carácter de Estados Unidos "como tierra de asilo y hogar para la libertad de expresión creadora".

El escritor Salman Rushdie fue trasladado en helicóptero a un hospital, tras el ataque.

A las 11 de la mañana (15.00 GMT), momentos antes de que comenzase la conferencia, el agresor se abalanzó sobre Rushdie y otro ponente, presumiblemente el mismo Reese, a los que atacó al parecer con una navaja.

Señalamientos

Salman Rushdie lleva temiendo por su vida desde que publicó el polémico libro "Los versos satánicos" en 1988. Su obra fue objeto en 1989 de una fetua (decreto religioso) por parte del régimen islámico de Irán, que la consideró como un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica.

El 14 de febrero de 1989 el ayatolá Jomeini condenó a muerte al escritor y a los implicados en la publicación del libro, y en 1992 se puso precio a su cabeza: cinco millones de dólares. Además, el texto fue prohibido en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Pese a que Rushdie, de 75 años, se retractó públicamente y redactó una declaración en la que manifestó entonces su adhesión al Islam (su religión original), la fetua no fue levantada.

La causa contra el escritor despertó gran interés internacional y en 1989 se creó el Comité Internacional para la Defensa de Rushdie y de sus editores, del que formaron parte The Financial Times, The Guardian, The Independent, Le Monde y El País.

Ni las presiones internacionales ni las donativos de Rushdie con motivo del terremoto que asoló Irán aquel mismo año, sirvieron para calmar el ambiente.