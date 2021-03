El guitarrista clásico Francisco Bibriesca ofrece un gran concierto

Sinaloa.- En la programación del Festival de Primavera 2021 “Arturo Castañeda Dueñas”, el guitarrista clásico sinaloense Francisco Bibriesca ofreció un espectáculo digno de recordar como parte de su gira mundial “Un camino al sur 2021”, desde la Biblioteca Pública Estatal “Gilberto Owen”.

La presentación del talentoso músico fue transmitido a través de la página de Facebook del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) y también en Cultura Sinaloa en YouTube.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El partista abrió con dos pasajes de la suite “Viaje en continuo”, de Fabián Coronado: En primer término “Esta no es una despedida" y al concluir, “Volviendo a casa”. Posteriormente continuó con el tema “Septiembre”, de la suite “Tres piezas rioplatenses”, de Máximo D. Pujol.

Y finalmente cerró su participación en el programa con el “Preludio” a la suite “Pasaje abierto”, de Edin Solís, en el mismo tenor evocativo de las otras.

Francisco Bibriesca lleva consigo una impecable trayectoria de 20 años, en donde ha realizado más de mil 800 conciertos tanto dentro como fuera del país, teniendo como los más importantes entros culturales y teatros entre los que destacan; The Kennedy Center (Washington, D.C.), The Sydney Opera House (Australia), The Cairo Opera House (Egipto), Gedung Kesenian Jakarta (Indonesia), el Teatro Degollado, el Palacio de Bellas Artes de Guadalajara y la CDMX, entre otros.

Leer más: Músicos de la OSSLA derrochan su talento con piezas de Bottesini y Beethoven

Cabe señalar que es considerado por la crítica internacional como uno de los máximos intérpretes mexicanos de la música de concierto, virtud que le ha llevado a poner en alto su nombre alrededor del mundo.