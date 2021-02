El guitarrita mexicano Piacentini y el violinista Tim Fain graban álbum musical

Planeaban una gira juntos por China en 2020, pero la pandemia de Covid-19 alteró por completo los planes del guitarrista Giovanni Piacentini y el violinista Tim Fain. Fain, violinista del celebérrimo Philip Glass, tenía interés en colaborar con el guitarrista mexicano tras la gira que éste había hecho por el país asiático con su álbum Entre mundos.

Pero, aunque el viaje conjunto se vino abajo, ambos músicos decidieron seguir adelante con la colaboración y, antes del inicio del confinamiento en Estados Unidos, alcanzaron a entrar al estudio de grabación en la UCLA, universidad donde Piacentini enseña y estudia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El mexicano escribió la sonata en tres movimientos A la deriva en el Jardín de las Cosas Bellas (Adrift in the Garden of Beautiful Things), que da título al disco que trabajaron juntos.

Leer más: Tenor mexicano dirigirá Ópera de Santa Fe, Nuevo México

"Narra un poco un viaje, algo alucinógeno, si quieres, a través de un jardín, casi epicúreo, donde puedes tener todo tipo de placeres sin remordimiento ni culpa; vas paseando por el jardín, con alegría y placer. Mientras más avanzas, te das cuenta que lo importante es dar y recibir, un dilema moral incrustado en la pieza. El verdadero placer está en dar", define Piacentini en entrevista.

Como compositor, comparte, suele pensar en quién es el destinatario de sus obras

Un 80 por ciento de las veces conozco a la persona que va a tocar la pieza que compongo, y eso es claramente una ventaja mientras estás escribiendo", señala.

Piacentini hizo además un arreglo para guitarra y violín de Vocalise, pieza para voz y piano de Sergei Rachmaninoff, típica del repertorio de los violinistas. Y cierra con una obra del propio Fain, Resonance, que escribió originalmente para violín y orquesta y que está incluida en el álbum en su versión para guitarra y violín.

Ambos lograron terminar de grabar el álbum de manera remota; Fain vive en Montana, mientras el mexicano trabajó, en encierro, en su casa en Santa Mónica, California.

Leer más: Subastarán fotografía de Salvador Dalí en su famoso sofá "Labios"

El álbum digital ya está disponible en las distintas plataformas.

Mancuerna con Fisk. Además de trabajar con Fain, Piacentini labora con el estadounidense Eliot Fisk, discípulo de Andrés Segovia, para quien escribe un concierto para guitarra y orquesta.

Se trata de una obra que será estrenada por el célebre guitarrista con la orquesta de UCLA. Fisk, quien transcribió para guitarra los Caprichos de Niccolò Paganini, y uno de los músicos más admirados por Piacentini. Durante el proceso de composición, ambos se han mantenido en constate comunicación.